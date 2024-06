Condenado a más de un año de prisión por arrebatar un celular

En una audiencia de juicio abreviado, condenaron a un joven a un año y seis meses de prisión por sustraer un celular en la localidad de Paso de los Libres.

El Tribunal de Juicio Unipersonal, constituido por el Dr. Gabriel Aldáz, condenó a Paulo Medina (26) al ser encontrado penalmente responsable del delito “Robo simple en grado de tentativa”.

El hecho ocurrió el viernes 31 de mayo pasado, aproximadamente a las 17:20 hs, en la intersección de calles 25 de Mayo y Brasil, circunstancias en que un adolescente salía del CEF Nº 22 y se dirigía por calle 25 de mayo, donde es interceptado casi en la esquina de Brasil por Medina, quien ejerce fuerza física sobre la víctima y lo obliga a que le entregue sus pertenecías. Una vez que se apoderó ilegítimamente de su celular, huyó siendo advertido por un funcionario policial que estaba de franco, y a su vez es alertado por un vecino del lugar, procediendo el funcionario policial a perseguirlo y aprehenderlo luego de un forcejeo entre ambos. Al mismo tiempo se dio aviso a la policía, que se hizo presente en el lugar, trasladando a Medina en un patrullero hasta la Comisaría 1º.

Además de la condena impuesta por el Tribunal, el imputado, deberá cumplir de manera rigurosa reglas de conducta. Entre ellas, fijar residencia, no pudiendo variarla sin previo aviso a la oficina de control, no acercarse a menos de 200 metros de la víctima, su domicilio y la escuela, abstenerse de consumir estupefacientes, no podrá abusar de bebidas alcohólicas y deberá realizar un tratamiento psicológico conforme a pericia del 4 de Junio último, todo ello por el término de dos años, precisó el portal de noticias Confirmado.

La Fiscal de Juicio fue la Dra. Daniela Di Tomaso, la defensa del imputado fue ejercida por la Dra. Analía Susana C. del C. Umerez, en tanto que representó los intereses del menor, el Asesor de Menores, Dr. Facundo Sosa.