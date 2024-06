“Tenemos que pasar del Estado papel al digital y del digital al inteligente”

Especial Eduardo Ledesma, Belén Da Costa y Carlos Lezcano

La primera semana de junio estuvo en Corrientes el ex ministro de Modernización del gobierno del presidente Macri y actual presidente de la Fundación País Abierto y Digital, Andrés Ibarra, y firmó un convenio con la Municipalidad de Corrientes para avanzar en un proceso de modernización. Esta semana, charló con Hoja de Ruta, y detalló en qué consiste este proyecto.

País Abierto y Digital forma parte de La Open Government Partnership que desde su fundación en 2011, ha crecido a 75 países y 150 jurisdicciones locales que trabajan junto a miles de organizaciones de la sociedad civil. Ambas instituciones trabajan la idea de que un gobierno abierto es más accesible, más receptivo y más responsable ante los ciudadanos, y que mejorar la relación entre las personas y su gobierno tiene beneficios exponenciales a largo plazo para todos.

El área política pone la mirada y la acción en el derecho a la información, el género y la inclusión, la gobernanza y los derechos digitales, la protección del espacio cívico y los recursos naturales y la corrupción son algunos de los temas abordados por los participantes de OGP.

La inclusión es fundamental para lograr políticas más equitativas, representativas y responsables. El gobierno abierto es una vía importante para ampliar la base de participación en la formulación de políticas y garantizar que las políticas reflejen las consideraciones de los más afectados. También cómo abordar los temas de corrupción,gobernanza digital, espacios cívicos, ampliar la capacidad de respuesta de la justicia, migrar a formas de parlamentos abiertos con mayor transparencia y participación, cuidado del medio ambiente, transparencia y la rendición de cuentas en el sector de la industria extractiva y apertura fiscal.

Fundación País Abierto y Digital se inscribe en un mundo nuevo, con una mirada nueva, pero metido en el presente. Estuvo reunido con el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, y firmaron convenios para trabajar juntos en esto. ¿Qué quiere decir este País Abierto y Digital?

Vamos hacia el futuro y lo tenemos que transitar desde ahora. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando con distintos municipios en general orientados hacia las mejoras y la transformación digital del sector público también en la región. Esto que estamos haciendo en la Capital de Corrientes, con el equipo del intendente Tassano, tiene que ver con un proyecto de la Unión Europea y está vinculado con la implementación en los gobiernos de plataformas primero de gobierno abierto y de datos abiertos.

¿Qué significa?

Eso significa que, en la medida que el gobierno gestiona, va generando el distinto tipo de datos, las compras de los proveedores que efectúan esas compras, los precios, la nómina de personas que trabajan en la provincia, las obras, coches, inicios y subfinalizaciones. Todo tipo de información que en la medida en que, la ciudad digitaliza esos datos, es posible compartirlos, presentarlos en lo que se llaman data sets o grupos de datos para que la ciudadanía, el vecino, conozca todo esto. Inclusive también es muy importante para que quienes trabajan en estos temas los reutilicen, analicen, comparen con otras ciudades. Es todo un mundo nuevo que hace años que viene realizando, que nosotros lo implementamos por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires, luego en la Nación, y que también va de la mano con otra plataforma que es una plataforma de participación ciudadana.

¿En ambos casos es más ciudadanía?

Claro, justamente el concepto por el cual la Unión Europea financia este tipo de proyectos en países como la Argentina, es que buscan tener una democracia muchísimo más participativa, que la gente también no solo sepa qué pasa en las gestiones públicas sino que también participe activamente. Por eso les decía la otra plataforma, el otro sistema, es el de participación ciudadana.

¿Qué quiere decir?

Que se le va a habilitar a la gente a tener mucha más incidencia en cuanto a iniciativas que tengan los vecinos y que puedan ser trasladadas a los presupuestos. Pero en un proceso mucho más amigable, digital, que la gente lo pueda hacer tras las aplicaciones, la página web.

Lo que estamos diciendo es que no solamente tener datos o información sino participar. ¿Son dos ideas?

Exactamente, son dos plataformas, dos ideas, dos conceptos de gestión que están vinculados por supuesto. Porque ambos enriquecen la gestión de los gobiernos y en definitiva empoderan al ciudadano, empoderan al vecino, para que efectivamente parte de los presupuestos también puedan provenir de iniciativas específicas de la gente. Esto no es nuevo, esto existe en distintas formas, lo que pasa es que acá, como pasa hoy en la mano de la tecnología, son plataformas, son sistemas que mejoran muchísimo más esa posibilidad.

Esto tiene mucho que ver también con la cuestión del acceso a la información, porque muchas veces sucede que tanto los periodistas como la comunidad general buscan acceder a cierta información del Estado, pero como no está sistematizada justamente no hay una respuesta. Esto permitiría eso.

Exactamente, porque no solo basta con generar la normativa. Durante nuestro gobierno se sancionó la Ley de Acceso a la Información Pública y eso genera una obligación para los funcionarios. Pero el problema es que muchas veces esa obligación, si la gestión no está digitalizada, los datos se tienen que ir a buscar de manera manual, hay ejemplos de todo tipo. Porque también tiene que ver con el expediente electrónico, con cómo se maneja la gestión para toda su tramitación interna y externa. El Registro Civil es el mejor ejemplo. Cuando nosotros vamos, y a todos nos ha pasado que por un motivo por otro necesitamos una partida de nacimiento o una partida de defunción y esto hoy por Internet se hace automáticamente, sin ninguna demora. Por supuesto con verificación de las identidades. Pero años atrás esto era una tortura para la gente porque no solo había que ir personalmente a pedirlo, días después el propio funcionario tenía que ir a las carpetas donde están los libros de acta, sacarle una copia, consignarlo, llamar nuevamente o cada uno tenía que volver. Entonces todos estos procesos con todo lo que son las plataformas digitales se mejoran sustancialmente y en definitiva el beneficio es para la gente.

¿Cuáles son las ciudades o provincias con datos más abiertos que tiene la República Argentina? ¿Cómo está la Argentina en tanto gobierno nacional con este tema también?

En la fundación tenemos un observatorio digital que mide estas cosas. Argentina sobre 180 países llegó a estar dentro de los primeros 50 en distintos picos, en el pico cuarenta y tanto, para que tengan una idea. Estuvo y luego caímos por distintos problemas de transparencia en los últimos años, esto es un desafío para los países. La Argentina antes de 2015 no calificaba y nosotros al implantar estas plataformas y también una decisión política en ese momento del presidente Macri, empezamos a compartir todos los datos con la ciudadanía y llegamos en el último año del gobierno a presidir la organización que se llama OGP, Open Government Partnership y Argentina llegó a presidirla, por todas las acciones en búsqueda de esa mayor transparencia y compartir datos. Así que fue un paso importantísimo que tenemos que recuperar.

En ese mismo sentido, ¿hay alguna medición que ubique dónde está la provincia de Corrientes?

Justamente nosotros estamos haciendo una evaluación en este momento para poder tener ese ranking. De hecho, en el proyecto de la Unión Europea medimos en ese momento 64 ciudades, capitales de provincias, ciudades de más de 100.000 habitantes y algunas ciudades con urbanos. Y en general, el déficit que tenían todas estas ciudades era de participación, lo que es biparticipación, participación ciudadana, y de compartición de datos, de datos de gobierno abierto.

¿Por qué los gobiernos son tan reacios a mostrar sus números?

​​​​​​​Primero porque los Estados en general, tienen un gran retraso en materia tecnológica. Corrientes, en ese sentido, ha trabajado muy bien en la época a que hace la referencia, en 2019 tuve mucho vínculo con distintas ciudades que querían ir hacia esta modernización del Estado. Y en ese sentido, Corrientes ha trabajado muy bien, desarrollado sus sistemas y preparado equipos. La verdad es que el equipo que tuvimos la semana pasada es un equipo muy motivado y muy comprometido con estos temas. Y por supuesto, se lleva a la práctica, pero no son temas sencillos y llevan años de compromisos sostenidos.

Para esto justamente hace falta formar burocracias digitales.

Exactamente. Pero para redondear la respuesta es que es difícil esto si no hay vocación política, compromiso con los temas y lo que acabas de decir, la formación, la capacitación del personal, de la gente, para que también se puedan aggiornar en estos nuevos sistemas y puedan llevarlos a la práctica, en la implementación.

O sea que comienza con un convenio, una evaluación y luego la capacitación para estas nuevas burocracias digitales.

Sí y en medio, la implementación de las plataformas. El acuerdo justamente va en esa hoja de ruta. Hay reglamentos previos para ver lo que le falta al municipio, lo que debe agregarse, luego la implementación de estas plataformas para que funcionen y sobre todo la capacitación tanto de las personas, de los empleados, como de la ciudadanía. Tenemos que hacer una comunicación para que la gente sepa cómo proceder, cómo participar, de qué manera. Y hay que hacerlo para que finalmente no sea un sistema que se implanta y que no lo usa nadie.

¿Cuánto tiempo lleva hacer todo esto? ¿A partir de cuándo empieza a funcionar? ¿Cuál es la sistematicidad de eso?

El plan de trabajo que tenemos es que este año esto debiera estar funcionando en Corrientes, habiendo recorrido todos estos pasos que citamos y por supuesto habiendo comunicado, capacitado. Esa es la idea, que a fin de este año esté funcionando y es una buena prueba para que el año que viene se ponga a la práctica.

Acá funcionó, en algún momento funcionó bastante, diría de manera analógica, el asunto del presupuesto participativo.

​​​​​​​La herramienta digital es fundamental si los gobiernos la saben usar para tomar decisiones para parte de determinado presupuesto. Pero no solamente eso, sino para hacer consultas que no necesariamente son plebiscitarias, pero consultas sociales. Si la gente está informada y tiene la plataforma, digamos que prácticamente diría que es como una encuesta que la municipalidad puede hacer ante determinado tema. Siempre el objetivo en este caso es, como nosotros decimos, no solo enriquecer la democracia participativa, representativa, sino acercar el Estado a la gente. Eso es fundamental. Porque si no parece, el Estado es una cosa cerrada y muchas veces boba.

¿Por qué?

Porque justamente con el retraso tecnológico que hay y la deformación del capital humano y justamente esto es abrir el Estado, hacerlo ágil, dinámico, inteligente. Porque también cuando uno genera procesos digitales, pasa de un Estado, como la recorrida que hacemos nosotros, es pasar del Estado papel al digital y del digital al inteligente. El inteligente es el que puede manejar los datos, hacer comparativos y buscar de esa forma las mejores políticas públicas para la gente.