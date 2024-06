Marina Calabró rompió el silencio tras el desplante de Rolando Barbano en el Martín Fierro

Tras la polémica por el desplante de Rolando Barbano a Marina Calabró en el Martín Fierro de la Radio, la periodista rompió el silencio en una nota con Nancy Duré para Socios del Espectáculo.

“No podía creer en ganar el premio, fui la primera sorprendida, hice y dije lo que pude”, dijo la periodista sobre el premio y la panelista la comentó: “Se lo dedicaste a tu amor también...”.

“Sí, es lo que surgió del corazón y las tripas en ese momento”, explicó Marina. “¿Pero están juntos o no?”, repreguntó la miembro de APTRA y ella contestó sincera: “No, acá estamos”.

“Se te ocurrió y lo dijiste”, insistió Nancy y fue entonces cuando Calabró dejó en claro por qué le dedicó su premio a su ex: “No, ni siquiera se me ocurrió, me brotó”.

ADRIÁN PALLARES BANCÓ A MARINA CALABRÓ TRAS LA POLÉMICA CON ROLANDO BARBANO EN EL MARTIN FIERRO DE LA RADIO

Adrián Pallares bancó a Marina Calabró tras la polémica con Rolando Barbano por su desplante en el Martín Fierro de la Radio: “Me da ternura este caso”.

“Me parece que cuando uno está enamorado usa los medios que puede y Marina lo hizo. Pienso que ella, después del año tan difícil que tuvo le viene bien un Martín Fierro, lástima que se empaña con esto”, dijo.

