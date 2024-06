Don Omar contó que tiene cáncer y está en tratamiento

En un sorpresivo posteo en sus redes sociales, el cantante puertorriqueño Don Omar anunció que está enfermo de cáncer y que inició un tratamiento para curarse de la enfermedad.

El rey del reggaetón publicó una foto en Instagram en la que mostró su mano con la pulsera de la clínica Orlando Health en la que inició el procedimiento médico para curarse.

“Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. #Fuckcancer”, escribió el reggaetonero, anticipando que durante un tiempo estará sin publicar material en sus redes.

En la misma publicación, diferentes artistas saludaron al cantante y le desearon lo mejor en este difícil momento que está atravesando. “Mi niño lindo. Tú eres un guerrero de miles de batallas y le ganarás a esta también, por supuesto”, escribió la cantautora Olga Tañón.

“Vamos pa’lante campeón. Usted conoce la palabra y conoce a Dios desde hace mucho. Eres ganador desde siempre y eso no va a cambiar. ¡Está sano en el nombre del señor!”, pidió el músico de salsa Jerry Rivera.

Quién es Don Omar, el Rey del Reggaetón

Nacido en Puerto Rico como William Omar Landrón Rivera, Don Omar es uno de los artistas más importantes de Latinoamérica dentro del género del reggaetón y que hizo trascender a ese ritmo en el mundo.

Don Omar tuvo grandes éxitos como “Dale Don Más Duro”, “Dile” o “Danza Kuduro” que siguen siendo sus temas más escuchados en las plataformas de música que se elijan o en cualquier boliche o fiesta que haya.

Su crecimiento en las listas que existen a nivel internacional le valió el apodo del “Rey del Reggaetón” con el que llegó a conquistar a Hollywood. Muchos de sus hits suenan en algunas de las películas de la saga de Rápido y Furioso, de la que también participa como actor.

Hace cinco años volvió al camino de la música, ya que había estado alejado de los escenarios. “Decidí retomar todo, no puedo negar que es lo único que me hace sentir vivo. Ya no tiene que ver con dinero ni fama sino con sentirme vivo y hacer que quienes me rodean disfruten de vivir también”, expresó, en ese momento, luego de que se especulara con su retiro definitivo.

