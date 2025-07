La concejal de Goya, y exsubsecretaría de Seguridad de Corrientes, Cecilia Gortari, dialogó con Hoja de Ruta y explicó qué dice el Protocolo de Actuación en Caso de Desaparición de Niños, Niñas y Adolescentes que está vigente en Corrientes. "La Policía debió dar aviso inmediato y aplicar un operativo cerrojo contundente", señaló en Hoja de Ruta sobre el caso Loan.

En Corrientes, desde el año 2008, está vigente el "Protocolo de actuación policial en materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes". Entre otras cosas, destaca qué debe hacer la Policía de Corrientes en caso de reportarse una desaparición como la de Loan.

Al respecto, la actual concejal de Goya, sostuvo que: "La policía debió dar aviso inmediato y aplicar un operativo cerrojo contundente en todas las rutas y caminos vecinales de la provincia".

"Hasta donde sabemos, no ocurrió eso en los límites de la provincia y los pasos fronterizos. A la policía del Chaco recién le llega el aviso 48 horas después de la desaparición del niño", mencionó.

"Cuando fui subsecretaría y a raíz de casos concretos que habían sucedido en la provincia, se estableció un protocolo de actuación policial para casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes. Esto no puede ir más allá de los primeros pasos que da la policía. Luego la investigación, como sabemos, está a cargo de la conducción de la justicia, pero esos primeros pasos que son fundamentales", señaló.

La funcionaria destacó que esto incluye la difusión de la imagen, con el aviso a todas las dependencias policiales, controles camineros, fuerzas nacionales, pasos fronterizos y otras fuerzas provinciales.

"Hoy el avance de la tecnología, es mucho más lo que se puede hacer y seguramente ese protocolo puede ser enriquecido. Pero ahí está lo elemental incluso que en este caso no se hizo", dijo.

Entre esos elementos, la funcionaria destacó el operativo cerrojo en todos los puestos camineros, en el puente Chaco Corrientes y otros.

Gortari destacó que esto "se debe incluir en la currícula de las instancias de formación, pero además se informa por circular a todas las dependencias policiales". "Esto es algo básico y fundamental para que se aplique un protocolo. Si no se aplica un protocolo de esta característica es porque no lo quieren aplicar, no es porque no lo saben", aseguró.

"Yo creo que en un caso de desaparición uno no puede cerrarse si no sabes lo que sucedió, como fue en este caso. Las primeras horas solamente se abocaron al hecho de que el niño se hubiese perdido y en realidad no había elementos suficientes para descartar que se lo hayan llevado a otro lugar. Me parece que todos esos días que se perdieron lamentablemente complican hoy la situación o las posibilidades de encontrarlo, si es que se lo llevaron", mencionó.

La concejala dijo que en Goya "hay mucha preocupación y una sensación de desprotección que se siente frente a un accionar de este tipo que como mínimo es negligente", cerró.

Mirá la nota completa