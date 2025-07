Filtran nuevos detalles de la interna entre Costa y el elenco de "Legalmente rubia"

La repentina desvinculación de Costa del elenco de "Legalmente Rubia" generó toda clase de rumores. Si bien la humorista aseguró que había sido ella quien tomó la decisión de renunciar porque estaba muy cansada y que hacía meses que venía durmiendo apenas 3 horas por día, en el medio circula otra versión.

Paula Varela aseguró en "Socios del espectáculo" (Canal 13) que la gente del ensamble no la aguantaban más. "Me dijeron, textuales palabras, que era 'una máquina de insultar, bardear, maltratar a los pibes del ensamble que están 10 horas laburando. Se cansaron todos, desde el productor hasta los compañeros'. Esto es lo que me contaron a mi".

Mariana Brey, quien el fin de semana había estado en el teatro como espectadora, aportó sus sensaciones: "Cuando terminó la función, me invitaron a saludar al elenco y noté un clima raro. En ese momento ya se corría el rumor de la salida de Costa pero creo que ni ella lo sabía. Noté que había algo más, cierta incomodidad de todos".

Adrián Pallares, por su parte, habló con Carlos Rottemberg y éste le aseguró que con la empresa, Costa siempre había sido muy profesional y respetuosa. "Aclaro que es lo que dice el productor teatral. Después está Tomás Rottemberg, su hijo, que es el productor escénico. Quizás su punto de vista es diferente".

Sin dudar un segundo, Varela agregó: "Me molesta que me digan que yo invento. Lo que cuento salió del propio elenco, de los compañero de teatro de Costa. Dicen que se cansaron de su maltrato".

¿Qué dijo Costa?

En diálogo con PRONTO.com.ar, la humorista negó por completo que haya sido despedida así como también desmintió haber tenido una mala relación con sus compañeros. Incluso dijo que 'le dolía mucho' que se ensuciara de esa forma tanto a ella como al resto del elenco.

"Yo estoy muy agotada. La obra es hermosa y muy exigente. Es feo que digan todo eso porque no fue así. Me duele que inventen porque somos todos laburantes", insistió.

