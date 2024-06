River y Talleres se enfrentarán en octavos de final de la Copa Libertadores

River y Talleres será uno de los cruces más atractivos de los octavos de final de la Copa Libertadores por el condimento de que son dos clubes argentinos que se disputarán un lugar en los cuartos de final.

River llegó a esta instancia como el mejor equipo de la fase de grupos, ya que además de no perder ningún partido, alcanzó los 16 puntos sobre 18 posibles, con apenas un empate frente a Nacional de Uruguay.

Por otro lado, Talleres fue líder del Grupo B durante gran parte de la fase y perdió el partido clave frente a San Pablo, lo que lo dejó en el segundo lugar por diferencia de gol.

La serie comenzará con un primer partido en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, a partir del 14 de agosto, y se definirá en El Monumental, aunque todavía resta confirmarse de manera oficial la fecha en concreto.

El que avance de ronda deberá enfrentarse en cuartos de final al que pase de la llave entre Colo Colo de Chile, que tiene a Jorge Almirón como entrenador, y Junior de Barranquilla.

Parada brava para el Ciclón

San Lorenzo tendrá una dura parada en los octavos de final, instancia en la que tendrá que enfrentar a Atlético Mineiro, el mejor ubicado de los clubes brasileños, y además comparte llave con River y Talleres en caso de seguir con vida en la copa.

San Lorenzo cerró su participación como segundo del Grupo F, con ocho puntos, por detrás de Palmeiras, que terminó con 14.

Ahora deberá recibir al Mineiro en el estadio Pedro Bidegain, en el primer duelo, y luego viajará a Brasil para definir la serie. En caso de avanzar chocará con Fluminense o el segundo del Grupo C, que aún deben terminar de definir The Strongest, Gremio y Huachipato.

Todos los cruces

Atlético Mineiro vs. San Lorenzo; 2° Grupo C vs. Fluminense; Talleres vs. River; Colo Colo vs. Junior; Nacional vs. San Pablo; Botafogo vs. Palmeiras; Peñarol vs. 1° Grupo C; y Flamengo vs. Bolívar.