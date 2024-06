Valdés busca inversores para exportar cítricos dulces de Corrientes a EE.UU

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, está en Estados Unidos buscando inversores para exportar cítricos de la provincia.

En el transcurso de la mañana de este martes, el mandatario publicó en sus redes sociales de su visita a Washington.

"Arribamos a Washington, Estados Unidos, donde nos reunimos con Paul Harrison, Director for Office of Agricultural Policy, y Bruce Friedman, Acting Director for Brazil and Southern Cone, en el Departamento de Estado", puntualizó.

Además, dijo: "Trabajamos sobre la posibilidad de exportación de cítricos dulces, saliendo a buscar inversiones en un mercado con mucha demanda para una de las áreas productivas más importantes de Corrientes (zonas de Mocoretá, Monte Caseros y Bella Vista)".

Finalmente, y en nombre del pueblo correntino, agradeció la ayuda que Estados Unidos brindó durante los incendios que en 2022 afectaron a la provincia.

"Continuamos trabajando para que nuestros productos lleguen al mundo y para seguir mejorando la productividad", concluyó el mandatario.

