Gran Hermano: el inesperado beso entre Manzana y Virginia

Este lunes se vivió un momento muy especial en Gran Hermano. Los participantes recibieron en forma de "Congelados" a Manzana, que ingresó para leer un gracioso poema.

Vestido de traje y simulando ser El Padrino, el ex jugador comenzó a leer: “Buenas noches, amiguitos. Pensé en ustedes, pero no se me ilusionen, vine a saludar a Arturo. Extraño a Emma, a Darío, a Virginia, a los bros y a Juliana. Lo que más extraño es comer pollo en la cama. Afuera yo canto y bailo y morfo como un vikingo. Gran Hermano me lo dijo, se muy bien quién me votó. Cada semana pesa, no los quiero ilusionar, pero se vienen sorpresas”.

Luego, recorrió un poco la casa, miró a sus ex compañeros y le dedicó a su amiga Virginia unas palabras. “Virginia, Virginia mía. Me encanta verte. Me llenas de orgullo. Te quiero demasiado, y vamos a salir adelante. Te voy a saludar, asi que no te muevas”, lanzó Federico.

Lejos de terminar ahí, antes de irse, Manzana se acercó a Virginia y le dio un beso en la boca, para terminar de sellar la amistad que se formó los últimos meses que pasaron juntos en la casa.

Fuente:Minuto uno