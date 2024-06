La novia de Martín Ku de Gran Hermano habló del “coqueteo” de Coti Romero con el Chino

Marisol, la novia de Martín Ku, habló a fondo de Coti Romero, luego de que la ex Gran Hermano le enviara un video exclusivamente al Chino, deseándole suerte en el reality y diciéndole que es “su favorito y su campeón”.

MARISOL ¿ESTÁ CELOSA DE COTI ROMERO POR SU SUPUESTO COQUETEO CON EL CHINO DE GRAN HERMANO?

Pía Shaw: -Está Marisol acá y hoy ingresa a la casa, a votar al confesionario, Coti, que es casi tu archienemiga. ¿Qué tendrías para decirle a Coti?

Marisol: -Somos una trieja, me parece. No, un beso, Coti, te adoro.

Pía: -¿No te molesta que coquetee con el Chino?

Marisol: -¡Ay, no! Que coqueteen todas las chicas que quieran con mi novio, mientras él no haga nada, está todo bien.

Noe Antonelli: -¿Y Delfi (la hija de Virginia Demo) tampoco te molestó?

Marisol: -Delfi me encanta, la adoro. Ya que estamos le mando un beso. Nadie me genera una inseguridad. La única que me puede generar una inseguridad soy yo misma. Y soy perfecta.

Lío Pecoraro: -Él el otro día se encargó de decir “te amo, te amo, te amo”. Tiene le inseguridad de lo que vos podés pensar.

Pía: -Fue por el video que Coti le manda... El video puntual que Coti le hizo solamente al Chino, ¿no te molestó?

Marisol: -Para nada, creo que lo puso nervioso la situación. No me molestó para nada. De hecho, me gustó porque le llevó u poco de cariño.

Fuente:Ciudad Magazine