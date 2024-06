"No caigo que estoy jugando en Boca porque me lo tomo todo con tranquilidad"

El goyano Kevin Zenón atravesó sus primeros 24 partidos con la camiseta de Boca. En estos encuentros tuvo 10 participaciones directas en goles (4 cuatro y seis asistencias)."La verdad que estoy muy contento y también feliz de poder aportar al equipo. Ayudando al grupo en lo que necesiten y bueno, por suerte, se me está dando de la mejor manera. Contento por ese gran arranque" expresó el jugador correntino al canal oficial de Boca Juniors en You Tube.

Además el ex Unión se refirió a su reciente convocatoria al Seleccionado Sub 23 que dirige Javier Mascherano y que se alista para competir en los Juegos Olímpicos."Creo que la mayoría de los de los jugadores siempre soñamos en estar en la Selección, así que también es un es un sueño estar ahí"resaltó.

En la entrevista publicada el pasado martes, Zenón describió que aún "no cae" que está jugando en Boca, cada vez que se pone la camiseta delante de un espejo, pero también asegura que tampoco lo debe tomar así, ya que "están expuestos" todo el tiempo."Sí, me sigue pasando porque todavía no caigo que estoy jugando acá porque me lo tomo todo con tranquilidad.Creo que ustedes no dimensionan lo que es el mundo Boca, y desde ese lado, tampoco caigo. Me siento como un como un chico normal en cualquier parte y también, a veces, creo que no me lo tengo que tomar así. También estamos expuestos en muchas muchas cosas. Creo que últimamente no me venía pasando y a veces se me pasa. Me tengo que dar cuenta de esas cosas" describió el futbolista de 22 años.

En otra parte de la charla Zenón contó cómo fueron los primeros días junto al plantel:"Al principio fue como que estaba un poco tímido y la verdad que el grupo me ayudó un montón. También le agradezco mucho a (Luis) Advíncula.Él me reunió mucho al grupo, me acompañó, me hizo sentir como uno más desde el principio. Creo que la adaptación fue mucho más rápida. También tener a mi familia. Mi novia que me ayudó un montón, en todos los sentidos, en la mudanza y todas esas cosas. También que sea un grupo increíble dentro y fuera de la cancha eso me ayudó demasiado" destacó.

Por último y en otra parte de la entrevista, el mediocampista se refirió a su ciudad natal Goya y de ir a pescar."Sí, obvio que lo quiero hacer. Todavía no se me dio la posibilidad de ir. Así que creo que en vacaciones me voy a ir unos días a disfrutar, a estar con la familia e ir a pescar. Espero que así sea" contó Kevin Zenón.