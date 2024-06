Pedro Cassani (H): "Creo que desde ELI vamos a ser árbitros de la alianza"

"Creo que desde ELI vamos a ser árbitros de la alianza", señaló a Hoja de Ruta, Pedro Cassani (H), viceintendente de Goya en relación a los conflictos internos de Eco+Vamos Corrientes. Habló sobre qué pasa en Goya con la posible reelección del intendente, cómo ve el panorama político y cuáles son las prioridades de su espacio.

Ante la pregunta de si considera que Eli podría ser un árbitro en un escenario de conflictos en la UCR y las complicaciones que traería a la alianza gobernante, Cassani dijo: "Yo claramente considero que sí. Somos la segunda fuerza de ECO, y creo que todo el mundo nos está mirando, nos está observando. Si hablamos con unos, si hablamos con otros, si sacamos una foto, si compartimos un acto. Y en realidad el problema claramente no es nuestro, nosotros estuvimos siempre en esta alianza. Somos de los socios más fieles".

"No somos los que nos andamos quejando que nos falta el cargo, que nos falta un sueldo, no andamos peleando en esas cuestiones. No tenemos pelea interna, y claramente vamos a esperar que pase el año que viene y veremos cuál es el frente que consideramos que es el mejor para estar", resaltó.

El funcionario destacó: "no se si va a existir la alianza ECO Más Vamos Corrientes el año que viene. Hoy la alianza no existe, caducó 30 días después de la elección. Y en términos políticos, el mismo gobernador dijo qu no somos más ECO, ya somos Vamos Corrientes, veremos qué pasa el año que viene".

Sobre sus afirmaciones previas de que el intendente de Goya, Mariano Hormaechea, se habría adelantado en señalar que iría por la reeleción, dijo que: "Todos en general se equivocan en lanzar algún tipo de candidatura. Porrque no es ni el momento económico, ni social, y creo que tampoco político".

"No estoy enojado, no es la palabra. El año que viene, cuando llegue el momento, veremos qué decisión toma cada uno de los partidos políticos, quién es candidato y quién no, si vamos juntos, si continuamos por cuatro años más, esto va a ser todo el año que viene. La verdad que precipitar ahora a nosotros que somos un partido político, el segundo socio más importante de ECO, en el caso de Goya, no nos va a encontrar enredado en una pelea de un partido que no es el nuestro", sumó.

