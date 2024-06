Desde este mes hay cambios en el esquema de subsidios de energía

Pablo Cuenca, presidente del Ente Regulador Eléctrico de Corrientes, detalló cuáles son los cambios establecidos en el Gobierno Nacional que aumentarán los costos de la energía.

"La Secretaría de Energía de la Nación el día miércoles sancionó los nuevos precios estacionales que es algo habitual que sucede", confirmó Cuenca en Hoja de Ruta. "A partir del miércoles se fijaron nuevos precios de la energía pero también se quitaron subsidios", señaló.

"Las cosas se han modificado y se han modificado sustancialmente. En el caso de los hogares de menores ingresos el aumento es del 40% y en el caso de los de ingresos medios de 570%. Esto va a tener un doble impacto para el bolsillo porque sube el precio pero además deja de aparecer el subsidio. Son dos cosas que hacen que el impacto sea mayor porque por un lado le quitan el subsidio para modificar y por el otro lado aumenta el precio", señaló.

A través de cuatro resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, Energía simplificó el esquema tarifario de gas y electricidad que regía para los tres niveles de hogares segmentados –altos (N1), bajos (N2) y medios ingresos (N3)–. Además, distribuyó el costo del recorte de subsidios entre todos los usuarios, a diferencia de lo que había hecho en los meses previos, cuando dejó sin modificaciones los aumentos para los usuarios residenciales de ingresos bajos y medios.

Inscripción para recategorizar el subsidio

"Tenemos que buscar mecanismos que evitaran o modificaran en cierta manera el impacto de haber planchado durante 3 años las tarifas y querer salir de golpe. En ese caso, el gobierno nacional ha decidido que aquellos que no se inscribieron tienen 60 días para inscribirse, porque no van a tomar como válido que tengan tarifa social y no se hayan inscrito", destacó.

Según mencionó, podrá inscribirse todo aquel usuario cuyos ingresos no superen a partir de 3,5 canastas básicas. Sí es así, el Estado Nacional no te reconoce el subsidio, considera que son una familia de ingresos altos. Estamos habando de arriba de $2.400.000 pesos", dijo.

Los usuarios deberán ingresar a argentina.gob.ar en la sección subsidios y firmar una delaración jurada.

