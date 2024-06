Aranduroga sufrió la potencia de Curda

En el cierre de la octava fecha del Regional NEA Top 10 de rugby, Aranduroga perdió como local frente al al Club Universitario de Rugby de Asunción (Curda) por un contundente 41 a 9. El campeón paraguayo impuso condiciones a partir de la potencia de sus delanteros y consiguió su segunda victoria consecutiva en la capital correntina dado que hace una semana también superó a Taraguy.

El encuentro disputado en la capital correntina fue parejo hasta promediar la primera etapa. Aranduroga se mostró ordenado, con un scrum firme y buenas obtenciones en el line, pero mostró falencias en los pases que le impidieron avanzar más metros en el campo de juego. La única vía para anotar que tuvo fue la puntería de Lucas Cerain que convirtió tres penales, todos en el primer tiempo.

Desde los 20 minutos, Curda se hizo más fuerte a la hora de defender. Presionó bien arriba y llevó hacia atrás al conjunto correntino. El try de Renato Cardona, a los 31 minutos, después de tomar la pelota de aire en su campo y correr hasta el ingoal correntino esquivando tackles, abrió el juego para el elenco paraguayo.

Tres minutos más tarde, Igor Kostianovsky, cerró una combinación de pases que incluyó a delanteros y tres cuartos, apoyó el segundo try visitante. Facundo Argaña aportó un penal y dos conversiones para dejar el marcador 17 a 9 favorable a la visita.

El segundo tiempo fue monótono, Curda asumió todo el protagonismo y limitó a que Aranduroga, que no pudo obtener la pelota, se tenga que defender constantemente. La superioridad fue tal, que el elenco correntino fue indisciplinado a la hora de marcas y cometió constantes infracciones que llevaron a que Federico Solari muestra dos amarillas (Meliton Giecto e Ignacio Romero Artaza) y una roja (Ignacio Frutos).

Curda tuvo paciencia y atacó constantemente. De esa forma llegaron los tries de Ignacio Cuevas, Marcos Riquelme Martínez y Gonzalo Alvarado, en dos oportunidades. Argaña sumó dos conversiones para dejar el marcador 41 a 9.

Por su parte, en Resistencia, Curne también consiguió una clara victoria frente a Capri 43 a 14 y se consolida en la primera ubicación de la zona A.

Así se ubican

Cumplidas ocho fechas, las posiciones del Regional NEA Top 10 en primera división son las siguientes:

Zona A: Curne 30 puntos, San Patricio y Curda 23, Sixty 17 y Regatas 3.

Zona B: Taraguy 27 puntos, Aranduroga 17, Aguará y San José 9 y Capri 5.

Lo que viene

La novena fecha, recién se jugará el sábado 22 y domingo 23 con estos encuentros: San José vs. Taraguy, Sixty vs. Aranduroga, Capri vs. San Patricio, Curne vs. Curda y Aguará vs. Regatas Resistencia.