Con el correntino Salas como figura, Racing se coronó campeón de la Sudamericana

Racing venció 3-1 a Cruzeiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024 en el estadio Nueva Olla de Asunción en Paraguay.

La Academia logró el cuarto título internacional en su historia gracias a los goles de Gastón Martirena, Adrián "Maravilla" Martínez y Roger Martínez, con y la excelente actuación del correntino Maximiliano Salas.

La espera de 36 años llegó a su fin y fue Gustavo Costas -participe de esa última conquista- quien comandó a un férreo equipo que jugó con el corazón en la mano y que consiguió gritar campeón tras un arrollador inicio al juego.

El encuentro trajo consigo una actuación consagratoria de Gastón Martirena, quien logró adelantar a la Academia a los dos minutos del pitazo inicial aunque su tanto sería invalidado de manera polémica por un supuesto offside de Salas.

Pese al acalorado reclamo, el equipo de Costas no se dejó desanimar y fue el mismo lateral derecho quien logró firmar definitivamente su apellido en la columna goleadora con un sensación golazo a los 15 minutos.

Su centro desde la banda derecha se coló en el ángulo superior izquierdo del arco de Cassio, para desatar por completo la locura en los fanáticos que colmaron el estadio paraguayo como también en Cilindro de Avellaneda.

*Con info de TyC Sports