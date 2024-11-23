Racing cortó una racha de 36 años y se coronó en la Copa Sudamericana

Racing derrotó a Cruzeiro por 3-1 en los 90 minutos y se consagró campeón de la Copa Sudamericana en La Nueva Olla de Asunción, Paraguay. Gastón Martirena y Adrián Maravilla Martínez adelantaron a la Academia en un primer tiempo perfecto para el cuadro argentino. El elenco brasileño reaccionó en la parte final y llegó al descuento por cortesía de Kaio Jorge, pero Roger Martínez liquidó la historia.

El equipo de Gustavo Costas rompió una racha de 36 años sin títulos internacionales, logró su cuarto título internacional y se clasificó de manera automática a la Copa Libertadores 2025.

El curuzucuateño Maxi Salas fue uno de los principales referentes que tuvo Racing en la tarde paraguaya, fue titular en el equipo argentino y logró su primer título en el fútbol profesional.

El encuentro trajo consigo una actuación consagratoria de Gastón Martirena, quien logró adelantar a la Academia a los dos minutos del pitazo inicial aunque su tanto sería invalidado de manera polémica por un supuesto offside de Salas.

Pese al acalorado reclamo, el equipo de Costas no se dejó desanimar y fue el mismo lateral derecho quien logró firmar definitivamente su apellido en la columna goleadora con un sensación golazo a los 15 minutos.

Su centro desde la banda derecha se coló en el ángulo superior izquierdo del arco de Cassio, para desatar por completo la locura en los fanáticos que colmaron el estadio paraguayo como también en Cilindro de Avellaneda.

El envión anímico se sostuvo y solo cinco minutos después de la apertura llegaría la extensión a la ventaja. Salas picó al vacío y con un pase al medio permitió a Adrián "Maravilla" Martínez empujarla y traer tranquilidad a las almas racinguistas.

El segundo tiempo trajo consigo a un Cruzeiro con más vocación y agresividad en el plano ofensivo, actitud que se tradujo en el descuento por parte de Kaio Jorge al aprovechar el rebote de Arias a su propio disparo.

La Academia contó cada segundo que lo separaba de la gloria y resistió con aguante cada nuevo embate del Cabuloso, que en su afán de empatar empezó a dejar cada vez más espacios y abrió la ventana de oportunidad para que el elenco racinguista liquide la historia.

Finalmente dijo presente Roger Martínez y logró el anhelado 3-1 que liquidó la historia en el minuto 95 de juego, al recibir solo y no perdonar a Cassio con su disparo cruzado que terminó por confirmar la consagración académica en Asunción.

Con el pitazo final de Esteban Ostojich se terminó por confirmar el desahogo de Racing y el final a su larga espera de 36 años por conseguir su cuarta corona en el plano continental; un último antecedente donde su entrenador Gustavo Costas vivió como jugador y se dio ante el mismo adversario.