La decepción de Franco Colapinto tras el choque en Brasil: “Estoy triste"

Franco Colapinto mostró toda su decepción después de haber chocado en la qualy 1 del Gran Premio de Brasil y puso en duda su participación en la carrera de San Pablo, dado que no sabe si el equipo Williams podrá reconstruir el auto a tiempo.

“No se bien qué paso. Tuve wheelspin. Muy triste, perdón por el equipo que tiene mucho trabjao. No se si van a llegar a la carrera o no, una pena. A ver si podemos hacer algo para después”, indicó el piloto argentino en la zona de boxes, en diálogo con la prensa.

Además, indicó que la responsabilidad fue suya, que no pudo controlar el auto con el piso tan mojado por las persistentes lluvias: “Fue un error cien por ciento mío. Hay que pensar en la carrera y ver si puedo llegar a largar, que es lo que mas quiero”, señaló.

Pero Colpainto no fue el único que la pasó mal en una qualy muy complicada por la pista mojada y las constantes lluvias.

El español Carlos Sainz (Ferrari) y los dos pilotos de Red Bull, el neerlandés Max Verstappen -líder del certamen- y el mexicano Sergio Pérez, también se despitaron y quedaron eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil)

La clasificación había sido aplazada del sábado al domingo debido a las fuertes lluvias caídas durante la tarde en Interlagos.