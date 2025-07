Se conocen los rivales de Boca Unidos en la Reválida

Un sorteo favorable le tocó a Boca Unidos para afrontar la Reválida del Torneo Federal A 2024, donde afrontará cinco partidos en condición de local y cuatro de visitante, con solo dos viajes largos.

En esta etapa, que se jugará en dos grupos de diez equipos, a una sola rueda, el objetivo primordial fijado por el club correntino es mantener la categoría, y luego si es posible, continuar su participación en el presente certamen, para lo cual debería terminar entre los seis primeros.

En la primera fecha de la Zona B de la etapa el Aurirrojo tendrá un partido clave frente a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, que terminó la primera fase con 11 puntos, tres menos que el equipo correntino, y al que recibirá el próximo domingo en el estadio del barrio 17 de Agosto.

Boca Unidos deberá visitar en la segunda fecha a Sarmiento de Resistencia, otro rival directo en la lucha por la permanencia en la categoría. Respecto a este compromiso, habrá que estar atentos acerca de la decisión que tome el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal respecto al partido inconcluso del Decano frente a Unión de Sunchales, suspendido el pasado domingo por incidentes provocados por los hinchas chaqueños cuando empataban 0 a 0.

Juventud Antoniana será el rival en la tercera fecha, equipo salteño al que el Aurirrojo recibirá en su estadio, en la cuarta jornada deberá trasladarse a tierras misioneras para enfrentar a Crucero del Norte y en la quinta fecha recibirá a Unión de Sunchales, estos dos últimos cruces también frente a rivales directos por la permanencia.

En la sexta jornada, Boca Unidos deberá viajar a Chivilcoy para visitar a Independiente, y en la jornada siguiente será anfitrión de otro equipo bonaerense, El Linqueño, ambos rivales a los que no enfrentó en la primera fase por estar en zonas distintas.

En la penúltima fecha de la primera fase de la Reválida, Boca Unidos será local frente a Defensores de Pronunciamiento, en otro mano a mano pensando en la permanencia, y cerrará la etapa el 15 de septiembre visitando a Douglas Haig de Pergamino.

Hay que tener en cuenta que para la permanencia se tendrá en cuenta los puntos acumulados en la primera fase y los que sumen los equipos en la Reválida, descendiendo al Torneo Regional Federal Amateur 2025 los dos últimos de cada zona.

Hasta el momento, y sin contabilizar el encuentro inconcluso del pasado domingo en la capital chaqueña, entre el Decano y el Bicho Verde, los puntos con los que comenzarán los equipos que jugarán en la Zona B de la Reválida, y que se tiene en cuenta sólo para el descenso, son los siguientes:

El Linqueño (Lincoln) 22 puntos; Douglas Haig (Pergamino), Independiente (Chivilcoy) y Juventud Antoniana (Salta) 19; Crucero del Norte (Misiones) 15; Boca Unidos (Corrientes); Unión (Sunchales) y Defensores (Pronunciamiento) 13; Sarmiento (Resistencia) 12 y Gimnasia (Concepción del Uruguay) 11.

Fixture (Reválida-Zona B)

Fecha 1 (21 de Julio)

Boca Unidos vs. Gimnasia (CdU)

Fecha 2 (28 de Julio)

Sarmiento (R) vs. Boca Unidos

Fecha 3 (4 de Agosto)

Boca Unidos vs. Juventud Antoniana

Fecha 4 (11 de Agosto)

Crucero del Norte vs. Boca Unidos

Fecha 5 (18 de Agosto)

Boca Unidos vs. Unión (S)

Fecha 6 (25 de Agosto)

Independiente (C) vs. Boca Unidos

Fecha 7 (1 de Septiembre)

Boca Unidos vs. El Linqueño

Fecha 8 (8 de Septiembre)

Boca Unidos vs. Depro

Fecha 9 (15 de Septiembre)

Douglas Haig vs. Boca Unidos.

(RP)