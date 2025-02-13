La última batalla de Diego Schwartzman

El tenista argentino Diego Schwartzman cayó (6-2 y 6-2) frente al español Pedro Martínez en el partido por los Octavos de Final del Argentina Open.

El resultado deportivo derivo en la eliminación del “Peque” del certamen nacional. Además, el encuentro tuvo un condimento especial, porque fue el último que disputó el argentino en su carrera como tenista profesional.

Schwartzman inició el encuentro con el pie izquierdo, con poca precisión para sumar los puntos claves y una mentalidad frágil que se notó reflejada en la cancha. Martínez aprovechó la ventaja y concretó un contundente 6-2 en el primer juego del enfrentamiento.

En el segundo juego, el “Peque” realizó un esfuerzo importante para revertir el marcador, pero la ecuación de la primera parte del partido condenó al argentino. El español se benefició de los números que obtuvo en el primer game y repitió el mismo resultado en el segundo, un contundente 6-2 que selló la derrota y la eliminación de Schwartzman.

El tenista argentino Diego Schwartzman reveló la sensación que le dejó el último partido que disputó en su carrera profesional.

“Hoy me costó abstraerme del contexto, y a la mañana ya estaba pensando en que decir ante la prensa”, expresó Diego Schwartzman en el arranque de su declaración post eliminación del torneo Argentina Open.

Schwartzman, el mejor tenista argentino de los últimos años, se retiró del profesionalismo luego de su derrota ante Pedro Martínez por octavos de final del Argentina Open, torneo que supo ganar en el 2021.

La carrera de Schwartzman estuvo plagada de momentos emotivos, como su ingreso al top 10, el título en el Argentina Open frente a su gente y las semifinales de Roland Garros, entre otros.