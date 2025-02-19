Cómo sigue el Chino Maidana tras salvar su vida de milagro en un choque

El excampeón mundial de boxeo Marcos René Maidana pasó la noche del martes internado en terapia intensiva en un sanatorio privado de la ciudad de Avellaneda, en el noreste de la provincia de Santa Fe, tras el incidente vial del que fue protagonista unas horas antes mientras manejaba su moto.

“El paciente Marcos Maidana ingresó con diagnóstico de politraumatismo, traumatismo encefalocraneano leve y traumatismo cerrado de tórax. Fue valorado en nuestra institución y se le realizaron los estudios pertinentes para su adecuado diagnóstico, a fin de descartar lesión orgánica quirúrgica”, informó el martes en un parte médico el Sanatorio Norte, adonde fue trasladado el exboxeador.

“Actualmente, cursa internación en terapia intensiva, se encuentra estable, lúcido, respirando espontáneamente y con signos vitales dentro de los parámetros normales. Continuará internación para control evolutivo”, añadió el comunicado del centro de salud ubicado en Avellaneda, 300 kilómetros al norte de la capital santafesina.



El excampeón mundial superligero y wélter se accidentó el martes alrededor del mediodía, cuando circulaba con una moto BMW R1300 GS por la Ruta Nacional 11 en sentido sur-norte. En el kilómetro 915, a menos de 20 kilómetros del límite con la provincia de Chaco y a la altura de Campo Hardy, colisionó con un Renault Clio que transitaba en sentido este-oeste por un camino rural que enlaza con la ruta.

El Chino, nacido hace 41 años en Margarita, fue llevado inicialmente a la localidad de Florencia, donde fue compensado en un centro de salud perteneciente al Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (SAMCo) santafesino. Desde allí, fue trasladado a Villa Ocampo y posteriormente derivado al Sanatorio Norte de Avellaneda, donde permanece internado.

Maidana, uno de los boxeadores argentinos más destacados del siglo XXI junto a Sergio Maravilla Martínez, fue campeón mundial de las categorías superligero y wélter reconocido por la Asociación Mundial de Boxeo. Anunció su retiro del deporte profesional el 9 de agosto de 2016, casi dos años después de haber realizado su última pelea, en la que fue derrotado por puntos por el estadounidense Floyd Mayweather en Las Vegas el 13 de septiembre de 2014. Se despidió con un récord de 35 victorias (31 antes del límite) y 5 derrotas.

“Solo aquel que sabe lo que significan desafíos tan importantes como los que siempre tuve quizás pueda comprender que para encararlos uno debe estar totalmente motivado y predispuesto. Hoy ya no tengo la motivación, el fuego sagrado que se requiere. Y por eso anuncio mi retiro”, argumentó entonces en un comunicado publicado en la cuenta de Facebook del Team Maidana, el equipo de boxeadores que comandaba el Chino.



Si bien más de una vez amagó con regresar a los cuadriláteros, nunca lo hizo. En octubre de 2018, lanzó su nuevo proyecto vinculado con el boxeo: su empresa promotora, Chino Maidana Promotions, que organizó su primer festival en enero de 2019 y que todavía continúa activa. Entre los peleadores que trabajan en estos días con la empresa del santafesino está Fernando Puma Martínez, el único campeón mundial que tiene el pugilismo argentino en la actualidad.

Chino Maidana Promotions fue la encargada de llevar tranquilidad sobre la salud del exboxeador tras el incidente vial ocurrido el martes. “Marcos 'Chino' Maidana resultó ileso del fuerte accidente que sufrió en el día de hoy. Agradecemos a todos los fanáticos y a todas las personalidades del mundo que mandaron sus fuerzas en este momento. ¡Gracias a todos!”, publicó la empresa en sus cuentas de las distintas redes sociales.

Por su parte, el doctor Walter Quintero, quien trabajó con Maidana durante el segmento más exitoso de su carrera profesional y hoy sigue vinculado con el excampeón, escribió en su cuenta de Instagram: “Marcos, gracias a Dios y a la fortaleza de tu cuerpo, este accidente será solo una anécdota”.

(Con información de Clarín)

