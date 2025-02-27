Racing se hizo fuerte en Brasil y ganó la Recopa Sudamericana

Racing se hizo fuerte en Brasil, le volvió a ganar a Botafogo, se quedó con la Recopa Sudamericana y sumó su quinta copa y octavo título internacional.

La Academia, campeón de la Copa Sudamericana 2024, se impuso como visitante a Botafogo, campeón de la Copa Libertadores 2024, 2 a 0 con goles de Matías Zaracho y Bruno Zuculini en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro y se impuso en la serie final de la Recopa 4 a 0.

El equipo conducido por Gustavo Costas, donde volvió a ser titular el curuzucuateño Maxiliano Salas, se hizo dueño del partido.

Una Academia inspirada no le dio ninguna chance al local de ilusionarse con una remontada: mereció en el primer tiempo una ventaja que no consiguió y en el segundo empezó a liquidar la faena desde temprano.

Manejó la pelota en la mitad de la cancha, lejos de su arco, y tuvo paciencia para buscar desnivelar.

Además, cuando se lo requirió, el arquero Gabriel Arias se mostró firme y tuvo un par de intervenciones espectaculares para mantener el cero en su arco.

El primer gol del partido fue convertido por el mediocampista Matías Zaracho, con un remate alto y potente desde el costado derecho del área grande, al cuarto minuto del complemento.

La “Academia” sentenció el resultado a los 25 minutos de la segunda etapa, con un remate del volante Bruno Zuculini, tras controlar de pecho.

La Recopa Sudamericana es el segundo título del equipo de Avellaneda bajo la conducción del entrenador Gustavo Costas, tras obtener la Copa Sudamericana 2024.