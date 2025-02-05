Argentina vs. Uruguay, por el Sudamericano Sub 20 2025: día, horario, TV

El Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 que se realiza en Venezuela continuará este viernes con tres partidos correspondientes a la segunda fecha entre los que sobresale el de la selección argentina vs. Uruguay en el estadio Nacional Brígido Iriarte. El encuentro está programado para las 19.30 (hora argentina) y se transmitirá únicamente por DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Antes, a las 17, Colombia chocará con Brasil en el recinto Olímpico de la Universidad Central mientras que en el último turno de la jornada, a las 22, Paraguay se medirá con Chile.

La Argentina comenzó con el pie derecho la etapa final del torneo que otorga cuatro boletos al Mundial que se realizará entre el 27 de septiembre y 19 de octubre en Chile porque en su primer partido superó a la Roja, justamente, por 2 a 1. Así, sostuvo su invicto que arrastra de la primera fase con un récord de tres triunfos y dos igualdades y ante la Celeste irá en búsqueda de una victoria que lo deje muy cerca de la próxima cita ecuménica.

Lo positivo para el entrenador Diego Placente, además de los resultados cosechados hasta el momento, es que tiene a disposición a los 23 jugadores. La formación que dispondrá, a dos días del choque con los uruguayos, es una incógnita porque se caracteriza por rotar a los futbolistas y dosificar energías en un certamen que programó cinco encuentros en 13 días para definir los cupos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a la Copa del Mundo.

El elenco charrúa, por su parte, tropezó en el inicio del Hexagonal Final ante Brasil 1 a 0, luego de dominar la Zona A de la primera etapa con tres victorias y solo una derrota. Más allá de la caída contra la Canarinha, Uruguay sigue siendo uno de los favoritos al título y, también, a obtener un boleto al Mundial.

Fixture, resultados y posiciones del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1 - Martes 4 de febrero

Chile 1-2 Argentina.

Uruguay 0-1 Brasil.

Colombia 4-0 Paraguay.

Fecha 2 - Viernes 7 de febrero

17: Colombia vs. Brasil - Estadio Olímpico de la Universidad Central.

19.30: Uruguay vs. Argentina - Estadio Brígido Iriarte.

22: Paraguay vs. Chile - Estadio Brígido Iriarte.

Fecha 3 - Lunes 10 de febrero

17: Paraguay vs. Brasil - Estadio Olímpico de la Universidad Central.

19.30: Argentina vs. Colombia - Estadio Brígido Iriarte.

22: Chile vs. Uruguay - Estadio Brígido Iriarte.

Fecha 4 - Jueves 13 de febrero

17: Paraguay vs. Uruguay - Estadio Olímpico de la Universidad Central.

19.30: Colombia vs. Chile - Estadio Brígido Iriarte.

22: Brasil vs. Argentina - Estadio Brígido Iriarte.

Fecha 5 - Domingo 16 de febrero

Hora a confirmar: Uruguay vs. Colombia - Estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz.

Hora a confirmar: Argentina vs. Paraguay - Estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz.

Hora a confirmar: Brasil vs. Chile - Estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz.

(Con información de La Nación)