Dos correntinos participarán con la Selección Argentina de Cestoball en Chaco 

Los correntinos Bruno Fernández y Ricardo Marturet, formarán parte de la concentración de la Selección Argentina de Cestoball Masculina que tendrá lugar en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, del 13 al 16 de marzo.

Los oriundos de la capital correntina y que se desempeñan en el Club Córdoba, formaron parte del combinado nacional que se consagró campeón mundial por primera vez en el año 2023 en India y volverán a vestir la celeste y blanca una vez más.

La Selección Nacional, dirigida por la tucumana Melina Véliz, realizará sus entrenamientos en Sáenz Peña y en la ciudad de Quitilipi.

El día viernes 14/03 a partir de las 21 horas jugarán un amistoso contra la Selección del Chaco en el club Caupolicán de Quitilipi.

Mientras que el sábado 15/03 a las 21 horas se desarrollará un partido entre los jugadores pertenecientes a la Selección Nacional que serán divididos en Argentina Blanco y Argentina Azul.

Además de los entrenamientos y cuestiones deportivas, durante su estadía los convocados realizarán actividades sociales y de difusión del cestoball, deporte argentino creado por el profesor Enrique Romero Brest.

Lista de convocados

El plantel masculino está encabezado por Melina Véliz mientras que, Fernando Zanfagnin es el preparador físico. Bruno Fernández y Ricardo Marturet se encuentran en la lista junto con: