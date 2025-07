Sol de América, el próximo rival de Boca Unidos, igualó en el duelo formoseño

Con un empate en el cruce de equipos formoseños, se cerró la sexta fecha de la zona 4 del Federal A de fútbol.

Sol de América y San Martín terminaron 1 a 1. José Romero de tiro penal marcó el gol para Sol, mientras que Brian Peralta logró la igualdad para San Martín.

Cuando el partido estaba 1 a 0 favorable a Sol, Kevin Humeler, arquero de San Martín, le atajó un penal a Nicolás Iachetti.

Los dos equipos formoseños quedaron con 8 puntos y comparten la tercera ubicación.

En la séptima fecha, Sol de América visitará a Boca Unidos que el sábado perdió con Atlético Rafaela 2 a 0 y está último en el grupo.

En los otros dos partidos de la sexta fecha que se jugaron este fin de semana, Sarmiento de La Banda superó a Mitre de Posadas 1 a 0 con gol de Iván Garzón.

En tanto que Juventud Antonia de Salta superó a Sarmiento de Formosa 3 a 0 con goles de Axel Carrión, Mateo Mamani y Andrés Berizovsky.

En la oportunidad quedó libre Crucero del Norte.

Así se ubican

Cumplidas seis fechas, Sarmiento de La Banda lidera la zona 4 con 12 puntos. Después se ubican Atlético Rafaela 10, Sol de América de Formosa y San Martín de Formosa 8, Juventud Antoniana de Salta y Mitre de Posadas 7, Sarmiento de Resistencia y Crucero del Norte de Garupá 6 y Boca Unidos 4.

Lo que viene

La séptima fecha contempla estos encuentros:

Mitre vs. Atlético Rafaela.

Boca Unidos vs. Sol de América.

San Martín vs. Juventud Antoniana.

Sarmiento de Resistencia vs. Crucero del Norte.

Libre: Sarmiento de La Banda.