Mundial de Clubes: cómo se reparten los premios y cuánto se ganará por partido

El Mundial de Clubes está cada vez más cerca; el 14 de junio comenzará a disputarse en Estados Unidos el certamen que contará con 32 equipos, de los más destacados del planeta, y entre ellos estarán Boca y River como representantes argentinos. El certamen despierta muchas expectativas no solo por la calidad de losparticipantes en la edición inaugural sino por los muchos millones que reparte.

El objetivo de la Fifa, según informó cuando se presentó el novedoso torneo internacional, es repartir 1000 millones de dólares entre los 32 conjuntos que formen parte de la competición. De ese total, 475 corresponden a lo que se distribuirá en base al rendimiento deportivo de cada club, mientras que otros 525 se repartirán solo por participar.

La suma que premiará por actuación se divide de a siguiente manera:

Fase de grupos: 2 millones de dólares por victoria / 1 millón por empate

Octavos de final: + 7.5 millones de dólares.

Cuartos de final: + 13.125 millones de dólares.

Semifinales: + 21 millones de dólares.

Subcampeón: + 30 millones de dólares.

Campeón: + 40 millones de dólares.

En tanto, solo por el hecho de participar, la plata repartida se divide así:

Europa: 12.81-38.19 millones de dólares.*

Sudamérica: 15.21 millones de dólares.

Norteamérica, Centroamérica y el Caribe: 9.55 millones de dólares.

Asia: 9.55 millones de dólares.

África: 9.55 millones de dólares.

Oceanía: 3.58 millones de dólares.

*Se dividirá de acuerdo a una clasificación basada en rendimiento y aspectos comerciales.

De esta manera, tanto Boca como River, que se clasificaron al certamen por ranking Conmebol en base a los puntos sumados en las últimas Copas Libertadores, recibirán solo por ser partícipes alrededor de 15,21 millones de dólares como base. Quedará en ellos, en caso de avanzar de fase o ganar partidos, ir incrementando ese monto.

El Xeneize hará su estreno el 16 de julio cuando se cruce con el Benfica de Portugal mientras que el Millonario tendrá su debut un día más tarde frente al Urawa Red Diamons de Japón. Además de los lusos, Boca integra la zona C junto al Bayern Munich de Alemania y Auckland City de Nueva Zelanda; y River está en la E con los asiáticos, el Inter de Italia y Rayados de México.

TyC Sports