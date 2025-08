Boca Unidos perdió en Salta y sigue sin ganar como visitante

Boca Unidos sigue sin poder ganar como visitante y se mantiene en el último lugar de la zona 4 del Federal A de fútbol.

En el inicio de la octava fecha, este viernes en el estadio Padre Ernesto Martearena, el equipo correntino perdió frente a Juventud Antoniana 2 a 1.

El Aurirrojo se adelantó en el marcador con un gol de Ángel Piz a los 31 minutos del primer tiempo, pero en el segundo Juventud Antoniana dio vuelta el marcador con las conquistas de Emmanuel Romero, a los 4 minutos, y de Sergio Frutos, a los 17.

Durante el primer tiempo se cumplió la planificación de Boca Unidos. Se refugió bien defensivamente, David Acuña no pasó sobresaltos y de contragolpe lastimó.

En los primeros minutos, el local, sin posibilidades de ingresar al área correntina apostó a los centros que fueron controlados por la defensa boquense.

Claro que el arco rival quedó muy lejos para Boca Unidos. Recién a los 15 minutos, Maximiliano Osurak inquietó en ataque con un remate de larga distancia.

A los 31 llegó la contra perfecta. Después de un despeje en la propia área, Leandro Gómez y Osurak llevaron la pelota hasta el campo rival. Ataliva Schweizar metió un pase para que el delantero desborde, llegue hasta la línea de fondo y saque un remate que rebotó en Matías Montero, pero la pelota quedó frente al arco y llegó Ángel Piz (que llegó a la quinta amarilla) para mandarla al señalar el gol.

Tres minutos más tarde, Osurak le ganó en carrera al cruce de un marcador central y quedó mano a mano frente a Montero que salvó la segunda caída de su arco haciendo “la de Dio”, la ícona jugada que inmortalizó Hugo Orlando Gatti.

Sobre el final, nuevamente el nueve aurirrojo tuvo otra posibilidad de llegar al gol, esta vez con un remate cuando ingresaba al área rival.

En el complemento, Antoniana tomó el control del partido, presionó más arriba y en 17 minutos dio vuelta el marcador.

Al minuto de juego, Mateo Mamaní se erró un gol solo a 1 metro del arco pero a los4, Emmanuel Romero logró la igualdad en una jugada que comenzó con una posición adelantada de Alejandro Taborda no sancionada por Luis Martínez.

El segundo gol salteño llegó a los 17 con una gran definición de tiro libre que ejecutó Sergio Frutos al palo que debía defender Acuña.

En el resto del partido no pasó mucho. El local se conformó con la ventaja y la visita no tuvo control de la pelota como para llegar hasta el arco defendido por Montero.

Lo que viene

La octava fecha seguirá este sábado con el partido que desde las 18.05 jugarán Atlético Rafaela y Sarmiento de La Banda.

En tanto que el domingo 4, jugarán Sol de América de Formosa - Mitre de Posadas y Crucero del Norte - San Martín de Formosa.

En la fecha 9, última de la primera rueda, Boca Unidos recibirá a Crucero del Norte.