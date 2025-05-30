Miguel Ángel Russo inició formalmente su tercer ciclo en Boca

Cuatro años después de haber sido despedido, Miguel Angel Russo asumió esta tarde la conducción técnica del plantel de Boca, en su tercer ciclo en la institución auriazul, en medio de algunas turbulencias futbolísticas.

El experimentado director técnico había firmado por la mañana las rescisión de su contrato con San Lorenzo, previo pago de 300 mil dólares de resarcimiento, y en la tarde de este viernes se trasladó hasta el predio de Boca en Ezeiza.

Allí fue presentado al plantel y rápidamente se puso al mando de los entrenamientos, de cara al compromiso más inmediato, el duelo frente a Benfica de Portugal, en el inicio del Mundial de Clubes que se jugará en Estados Unidos a partir del 14 de junio.

Russo, de 69 años, asumió junto a su grupo de colaboradores, integrado por sus ayudantes de campo, Claudio Ubeda y Juvenal Rodríguez; los preparadores físicos Adrián Gerónimo y Cristian Aquino, como así también el entrenador de arqueros, Cristian Muñoz, quien ya desempeñaba esa función en la institución.

El entrenador concretó su retorno luego de una salida traumática de San Lorenzo, con el que tenía contrato hasta diciembre, aunque la entidad de Boedo le adeudaba dos meses de sueldo.

Finalmente, acordó su salida, pero entre los refuerzos que pretende figura el defensor Malcom Braida, a quien dirigió en el club azulgrana, lo que podría derivar en un nuevo conflicto con esa entidad.

Además, Russo pretende reforzar el equipo con dos delanteros y entre los candidatos aparecen los colombianos Marino Hinestroza, de Atlético Nacional; Jhon Córdoba, de Millonarios, y Jaminton Campaz, de Rosario Central.

Asimismo, interesa el defensor Marco Pellegrino, a préstamo en Huracán pero su pase pertenece al Milan de Italia, y el volante Aníbal Moreno, actualmente en Palmeiras de Brasil.

La dirigencia iniciará las gestiones por algunos de esos refuerzos ya que en el transcurso de la próxima semana Russo debe definir la lista de jugadores irán al Mundial de Clubes.

Boca debutará en ese certamen el 16 de junio contra Benfica, en la segunda jornada se enfrentará el 20 a Bayern Munich y cerrará la primera ronda el 24, contra Auckland City de Nueva Zelanda.

En ese sentido, y por una cuestión de logística, se adelantó el viaje de la delegación para el 8 de junio, en lugar del 9 como estaba previsto inicialmente.

Russo, además, será presentado oficialmente entre el lunes o martes de la semana próxima, en conferencia de prensa, según informaron desde el Consejo de Fútbol.