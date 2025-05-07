La decisión que Mariano Herrón le comunicó al plantel de Boca

Mientras Boca busca DT tras la salida de Fernando Gago, Marcos Rojo confirmó que Mariano Herrón seguirá como interino hasta que termine el Torneo Apertura.

“Nos confirmó a todos que iba a ser el DT de Boca en estos partidos de lo que dure la Copa para que nosotros tengamos la certeza de que íbamos a trabajar con él”, explicó el defensor en diálogo con ESPN.

En ese sentido, agregó: “Él está para ayudarnos a nosotros y nosotros a él. (Dijo) que iba a hacer lo mejor para que Boca sea campeón”.

El defensor del Xeneize habló sobre Mariano Herrón como DT. “Es un gran profesional, sabe mucho de futbol, hace mucho que está trabajando en el club. Lo respeto mucho por su forma de trabajar”, detalló.

Boca y Lanús, con día y horario confirmados para jugar en La Bombonera

El Xeneize recibirá al Granate este sábado, a las 21, por los octavos de final del Torneo Apertura 2025.

Hay que recordar que Boca jugará de local por haber terminado mejor posicionado en su grupo que el Granate.

De hecho, Boca podría disputar todos los mano a mano, excepto la final que será en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en La Bombonera.

El único que podría sacarle ese beneficio en la semifinal es Rosario Central, el equipo que sumó la mayor cantidad de puntos de la Zona A.

TN