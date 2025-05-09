El delantero Antonio Medina recibió una fecha de suspensión y será una de las bajas que tendrá Boca Unidos este fin de semana en el cierre de la primera rueda de la fase de grupos del Federal A de fútbol

La misma sanción se le aplicó al volante Ángel Piz que llegó al límite de tarjetas amarillas y tampoco podrá estar a disposición del entrenador Matías Mazmund.

Por lo tanto el equipo correntino presentaría una variante para el encuentro de mañana frente a Crucero del Norte.

La derrota en Salta frente a Juventud Antoniana (2-1) también dejó como saldo para el aurirrojo la expulsión de Toni Medina. El delantero chaqueño recibió la tarjeta roja por protestar pero estando en el banco de suplentes.

Los reclamos del delantero, originados por la convalidación del primer gol salteño en posición adelantada, llevaron a que el árbitro Luis Martínez le muestre la tarjeta roja.

En la misma acción también fue expulsado el profesor Iván Vilas que recibió la misma sanción que Medina.

Por su parte, Piz, autor del gol boquense en Salta, fue amonestado en ese partido y llegó a las cinco tarjetas amarillas y tampoco podrá estar este domingo frente a Crucero del Norte.

En lugar del volante ingresará Raúl Albonoz, que ya sumó algunos minutos en Salta después de su lesión, para sumarse a la línea defensiva y Leandro Vera se moverá a la mitad de la cancha.

La buena noticia para el plantel correntino pasa por la habilitación del delantero Ignacio Colombini que la semana pasada se sumó al plantel correntino para ocupar la plaza de Alán Estigarribia, juvenil que se sufrió una severa lesión de rodilla.

La novena

Por la novena fecha, última de la primera rueda, de la zona 4 del Federal A, Boca Unidos recibirá a Crucero del Norte este domingo desde las 15,30 con el arbitraje del chaqueño Guillermo González.

La fecha comenzará este sábado con el encuentro que sostendrán en la capital formoseña, San Martín y Sarmiento de Formosa. El partido dará inicio a las 16 y José Sandoval será el árbitro.

En tanto que para el domingo 11 jugará Mitre de Posadas y Juventud Antoniana de Salta desde las 16 con el arbitraje de Matías Billone y desde las 17, Sarmiento de La Banda será local de Sol de América de Formosa con Cesar Ceballos como árbitro.

Cumplidas ocho fechas en la zona 4, las posiciones la encabeza Atlético Rafaela con 16 puntos. Después se ubican: Sarmiento de La Banda y San Martín con 12, Juventud Antoniana con 11, Mitre con 8, Boca Unidos, Sarmiento de Resistencia y Crucero del Norte con 7.