Sorpresiva renuncia de Orsi y Gómez como técnicos de Platense luego del histórico título

Diez días después de haber alcanzado un hito histórico al conquistar el Torneo Apertura 2025, el primer título en la historia del Club Atlético Platense, los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez decidieron renunciar a sus cargos, según confirmó el periodista Germán García Grova, especialista en el mercado de pases.

La dupla técnica, que había llegado al club en febrero de 2024, argumentó que su decisión se basó en un desgaste emocional tras cumplir el objetivo de llevar al equipo a lo más alto del fútbol argentino; máxime al tratarse de una institución con la que están identificados.

La sorpresiva noticia dio lugar a especulaciones sobre el futuro laboral de la dupla y si bien equipos del ámbito local podrían mirar con buenos ojos su contratación, no debe descartarse la posibilidad de que Orsi y Gómez sigan su carrera profesional en una institución de una liga del exterior.

El paso de Orsi y Gómez por el club de Vicente López dejó un saldo positivo tanto en resultados como en impacto histórico. Durante su gestión, que abarcó una temporada y media, dirigieron un total de 57 partidos, logrando 25 victorias, 17 empates y 15 derrotas. Sin embargo, el logro más destacado fue la obtención del ansiado título de Primera División, un trofeo que los hinchas de Platense esperaron durante 120 años. En el camino, eliminaron a candidatos como Racing, River, San Lorenzo y Huracán.

Los entrenadores no tenían cláusula de salida en su contrato, el cual estaba vigente hasta finales de 2025, lo que hace aún más inesperada su partida. Aunque no se han revelado otros motivos detrás de esta decisión, el desgaste emocional y profesional fue el argumento principal esgrimido por los entrenadores. La noticia ha dejado en estado de sorpresa tanto a la dirigencia, encabezada por Sebastián Ordoñez, como al plantel del equipo, que ahora deberá buscar un nuevo técnico para afrontar la segunda mitad del año.

Orsi y Gómez se consideran “hermanos de la vida”. El vínculo se dio cuando se conocieron en 2011. Por ese entonces, Gómez atravesaba sus 29 años y se encaminaba a un retiro luego de una carrera forjada en equipos del Ascenso. Un llamado de Oscar Santángelo le permitió sumarse como asistente técnico en Fénix. Una propuesta que también le había realizado a Orsi, quien había tenido un paso por las divisiones inferiores de River y debió colgar los botines tras una dolorosa lesión. Y sus primeras muestras de estratega las había desempeñado en la Liga de Escobar.

Para la temporada 2012/13, ya sin Santángelo en la institución, Gómez y Orsi se consolidaron como dupla técnica en Fénix, con el objetivo de “llegar a Primera”. En sus primeros meses al frente del combinado que militaba en el Primera C, se coronaron campeones del Reducido y ascendieron a la Primera B Metropolitana. Posteriormente, trabajaron en Deportivo Español y luego en Flandria, equipo al que guiaron a la Primera Nacional en un contexto complicado tras la inundación en Jáuregui, recibiendo apenas nueve goles en 19 partidos durante la fase decisiva.

“Aprendí mucho y sigo aprendiendo de él”, comentó Gómez en una entrevista televisiva cuando le consultaron sobre la complementariedad en las tareas que les permitió, por ejemplo, que él asuma habitualmente la responsabilidad de las ruedas de prensa, mientras Orsi se enfoca en la planificación táctica.

Pese a no lograr el Ascenso en su segunda temporada en el Canario, salieron del club como ídolos. Tras un breve paso por Almagro, en 2017 desembarcaron en San Martín de Tucumán, donde lideraron la Zona B hasta que la pandemia obligó a anular el torneo. En Ferro, en 2021, se quedaron cerca de regresar a Primera, pero renunciaron tras no alcanzar el objetivo, luego de una polémica semifinal del Reducido ante Quilmes, al que el árbitro Nicolás Lamolina le concedió erróneamente un penal decisivo.

Su siguiente desafío llegó en 2022 con Godoy Cruz, donde arribaron con la meta de evitar el descenso. Aunque obtuvieron apenas el 45% de los puntos, lograron sacar al Bodeguero de la zona baja y lograron vencer a River en el Monumental y empatarle a Boca en La Bombonera.

Platense marcó el clímax de sus carreras, a las que les espera otros capítulos tras el trampolín que representó la experiencia en Vicente López.

Infobae