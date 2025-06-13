El Mundial de Clubes pone primera con el equipo de Messi

El Mundial de Clubes comenzará este sábado con el encuentro que tendrá como protagonistas al Inter Miami de Estados Unidos, que tiene como principal figura al astro argentino Lionel Messi, y al Al Ahly de Egipto, que es uno de los equipos más dominantes de África.

El partido correspondiente a la primera fecha del Grupo A, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, y contará con el arbitraje del iraní Alireza Faghani. Además, se podrá ver por Telefe, Disney + y DSports.

El equipo que tiene como uno de sus principales accionistas al ex futbolista inglés David Beckham se clasificó al Mundial de Clubes por haber ganado la Supporters´ Shield 2024, trofeo que se le entrega al conjunto que más puntos sume durante la temporada regular de la MLS.

El Al Ahly, por su parte, tiene como director técnico al español José Riveiro, quien asumió en el cargo en las últimas semanas para afrontar esta competición.

El equipo egipcio se clasificó al Mundial de Clubes por haber ganado la Liga de Campeones de África tanto en 2021 como en 2023 y 2024, lo que además les permitió extender su gran dominio en aquel continente.

Si bien ambos conjuntos tienen sus razones para soñar con avanzar a los octavos de final, no son los principales candidatos en el Grupo A, ya que también están el Porto de Portugal y el Palmeiras de Brasil, dos equipos que en la previa no tendrían que sufrir mucho para vencerlos.

Este partido inaugural se da en medio del temor de la FIFA por la baja demanda de entradas, lo que los llevó a bajar los precios de las mismas a hasta 20 dólares.