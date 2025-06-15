Instituto, un obstáculo insalvable para Regatas

Luego de ocho temporadas, Regatas Corrientes se clasificó para disputar las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). En esta instancia se medirá con Instituto de Córdoba, un obstáculo insuperable para el Fantasma en la historia de la competencia.

En playoffs, Regatas e Instituto se enfrentaron en cuatro oportunidades y en todos los casos las series quedaron para la Gloria. Se trata de un cruce que se volvió un clásico en los últimos años.

Regatas Corrientes fue séptimo en la Fase Regular de la temporada 2024/25. En la Reclasificación dejó en el camino a San Martín 3 a 2 y en los cuartos de final eliminó a Oberá Tenis Club (segundo de la etapa clasificatoria) 3 a 1.

Con esta compaña, Regatas regresa a las semifinales después de 8 temporadas. La última vez que estuvo en esta instancia fue en la Liga 2016/17 cuando dejó en el camino a San Martín para después perder la final contra San Lorenzo.

Desde el siguiente torneo, apareció Instituto en el camino de Regatas en los playoffs y nunca pudo llevarse una serie frente al elenco cordobés. De las últimas seis Ligas disputadas, se enfrentaron en cuatro oportunidades y la Gloria siempre pasó de fase.

En la Liga 2017-18, el cruce fue por los octavos de final (no había Reclasificación) y el triunfo de Instituto fue 3 a 0. En la siguiente temporada, Instituto se impuso 3 a 2 al ganar el quinto de los cuartos de final en el estadio Ángel Sandrín.

Después de dos años, en a Liga 2021/22 se volvieron a cruzar e Instituto se llevó la serie de cuartos de final 3 a 1. En tanto que el último cruce fue en la pasada temporada, con otro triunfo en cuartos de final de la Gloria 3 a 2. La eliminatoria había comenzado con triunfo de Regatas en Córdoba y en Corrientes se puso 2 a 1, pero el conjunto de Lucas Victoriano ganó los dos partidos siguientes y avanzó a las semifinales.

En los cuatro cruces disputado hasta el momento, Instituto siempre tuvo la ventaja de localia. Situación que se repetirá en el actual torneo porque el elenco cordobés fue tercero en la Fase Regular. En los cuartos, venció a Riachuelo de La Rioja 3 a 1.

La Liga 2024/25 mostrará el quinto cruce entre Regatas e Instituto en los playoffs. ¿Los chicos de Juan Manuel Varas podrán torcer la historia?