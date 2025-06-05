Argentina enfrenta a Chile por una nueva fecha de Eliminatorias

La Albiceleste ya aseguró su clasificación a la próxima Copa del Mundo y es, hasta el momento, la única selección sudamericana que ha garantizado su presencia en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El resto de los equipos de la región aún pelea por los cupos directos y el acceso al Repechaje, en una recta final que se presenta ajustada y con varios equipos en disputa.

La selección chilena, dirigida por Ricardo Gareca, se encuentra en la última posición de la tabla con 10 puntos, igualando a Perú, y se ubica a cinco unidades de Venezuela, que actualmente ocupa el puesto de Repechaje cuando restan 12 puntos por disputarse.

El encuentro se disputará en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos a partir de las 22:00 (horario argentino) y se podrá ver por las pantallas de TyC Sports y Telefé.

La probable formación de Selección Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Thiago Almada o Nicolás Paz; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.