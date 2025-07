Se pone en marcha la segunda etapa del Oficial

La etapa Definición, segunda, del torneo Oficial de Primera División A y B en la capital correntina se pondrá en marcha este viernes con la disputa de 8 partidos, cuatro por divisional.

En esta nueva instancia, en la categoría superior, se disputarán siete fechas y el ganador será el primer representante de la Liga Correntina al próximo Regional. En tanto que los ocho primeros, incluido el ganador de la etapa, lucharán por el titulo de la temporada. Además, los dos últimos descenderán y dos jugarán la Promoción.

Concluida la primera fase, las posiciones quedaron de esta forma: Mandiyú 41 puntos, Curupay 35, Independiente 30, Cambá Cuá y Empedrado 28, Boca Unidos 24, Sportivo 23, Sacachispas 22, Lipton 19, Huracán 16, Mburucuyá 13, Talleres 12, Ferroviario 9, Libertad 8, Soberanía 3 e Invico 1.

Los equipos fueron divididos en dos grupos: pares e impares. En cada zona jugarán todos contra todos a una rueda pero se mantendrá la tabla general. Los grupos quedaron conformados de esta forma:

Zona A: Mandiyú, Independiente, Empedrado, Sportivo, Lipton, Mburucuyá, Ferroviario y Soberanía.

Zona B: Curupay, Cambá Cuá, Boca Unidos, Sacachispas, Huracán, Talleres, Libertad e Invico.

Primera B

En el Ascenso se jugarán cinco fechas. Los dos primeros ascenderán y los ubicados del tercero al sexto lugar disputarán una eliminación para clasificar a la Promoción.

Cumplida la primera fase, así quedaron las posiciones: Doctor Montaña 28 puntos, Rivadavia 26, San Marcos y Yaguareté 23, Alvear 18, Juventud Naciente 17, San Jorge y Villa Raquel 15, Peñarol 13, Robinson 11, Barrio Quilmes y Quilmes 9, y Alumni 3 (quedó eliminado de la competencia).

Las zonas para la Etapa Definición, donde jugarán todos contra todos a una rueda, pero se mantiene la tabla general son los siguientes:

Zona A: Doctor Montaña, San Marcos, Alvear, San Jorge, Peñarol y Barrio Quilmes.

Zona B: Rivadavia, Yaguareté, Juventud Naciente, Villa Raquel, Robinson y Quilmes.

Programación

Viernes 4

Cancha de Huracán: 13.30 Curupay vs. Talleres (1º A) y 15.30 Cambá Cuá vs. Huracán (1º A).

Cancha de Sportivo: 14.00 Empedrado vs. Sportivo (1º A) y 16.00 Barrio Quilmes vs. Peñarol (1º B).

Cancha de Boca Unidos: 13.30 Rivadavia vs. Villa Raquel (1º B) y 15.30 Boca Unidos vs. Sacachispas (1º A).

Cancha de Ferroviario: 14.00 San Marcos vs. Alvear (1º B) y 16.00 Quilmes vs. Robinson (1º B)

Sábado 5

Cancha de Libertad: 13.30 Invico vs. Libertad (1º A) y 15.30 Mandiyú vs. Mburucuyá (1ºA)

Cancha de Lipton: 13.30 Yaguareté vs. Juventud Naciente (1º B) y 15.30 Independiente vs. Lipton (1º A).

Cancha de Alvear: 13.30 Doctor Montaña vs. San Jorge (1º B) y 15.30 Soberanía vs. Ferroviario (1º A).