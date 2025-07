San Martín se rearma para la próxima temporada

Con la contratación de dos nuevos jugadores, San Martín de Corrientes comenzó el armado del plantel para la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26. La entidad Rojinegra confirmó la llegada de dos jugadores con experiencia para estar bajo la conducción técnica de Gabriel Revidatti. Los nuevos valores son Lautaro Berra y Víctor Fernández.

Berra oriundo de Firmat y de 2.09 metros de altura. Berra cuenta con trayectoria en Liga Nacional con Obras Basket e internacional ya que viene de disputar dos temporadas de la Serie “B” de Italia.

El pivot santafesino llega desde Basket Jesi Academy (Serie B de Italia) donde promedió 9.4 puntos y 4.2 rebotes por partido. Sobre su regreso a la Liga Nacional expresó: “Lo siento con mucha alegría y al mismo tiempo un desafío personal grande, con mucha ilusión y contento de estar de vuelta. Me fui a Italia sabiendo que iba a volver tarde o temprano”.

Además el ex Obras Basket agregó: “Estoy totalmente agradecido a la institución por haber confiado en mí, es una muestra de confianza ya desde el arranque. Tengo amigos muy cercanos que siempre me han hablado muy bien del club y las expectativas son las mejores. No veo la hora de arrancar la pretemporada con el equipo para ir preparándonos”.

Por su parte, Fernández, oriundo de San Nicolás (Bs. As) y de 1,76 metros de altura, cuenta con una amplia trayectoria en la máxima categoría del básquet argentino ya que formó parte de Peñarol, Riachuelo, Platense, Hispano Americano y Quilmes.

El base nicoleño viene de jugar la temporada 24/25 en Peñarol de Mar del Plata donde promedió 10.3 puntos, 3.1 rebotes y 2.8 asistencias por partido.

“Sumarme a San Martín significa mucho para mi. La realidad es que estoy muy contento de sumarme a un equipo con tanta historia en la Liga Nacional y que viene haciendo las cosas bien hace varios años” y agregó “Me sumo a un equipo con una base ya armada lo que lo hace aun mejor porque te sumas a un estilo de juego y le aportas lo que le puedas dar al equipo. Asique con muchas ganas de arrancar”, sostuvo Fernández.

Estos jugadores se suman a Gastón García, jugará su séptima temporada en el club, el correntino Franco Méndez y Lucas Gargallo. En tanto que el objetivo pasa por retener a Vicente Garello.