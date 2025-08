Dylan Bordón sumó rodaje con la selección Argentina en Madrid

En el Pabellón Príncipe de Asturias en Pinto, España, se disputó el segundo de los amistosos de preparación de la selección Argentina de básquetbol rumbo a la AmeriCup 2025. El resultado final marcó el triunfo albiceleste por 93 a 87. Facundo Campazzo, con 17 puntos, fue el máximo anotador del equipo y el correntino Dylan Bordón volvió a tener minutos en cancha.

Aprovechando el encuentro para seguir aceitando los sistemas de juego, llegando ya a los diez días de concentración, el DT Pablo Prigioni utilizó 12 de los 14 jugadores disponibles para el partido, entre ellos el base correntino de 21 años. Los que no jugaron fueron Tomás Chapero y Tyler Kropp.

La primera mitad terminó 42 a 36 para Argentina, con cinco triples de cinco jugadores distintos (Campazzo, Juan Bocca, Nicolás Brussino, Juan Ignacio Marcos y Bordón) como lo más destacado, resaltando el buen movimiento del balón para superar la presión y el juego físico del rival. Campazzo fue el conductor del equipo durante los minutos en cancha, liderando la generación de juego. La determinación de los perimetrales para conducir al equipo fue uno de los puntos más alto de la primera mitad.

El inicio del tercer cuarto mostró un marcado duelo de bases entre Campazzo y el angoleño Childe Dundao. Argentina sufrió el poderío físico de Angola, pero mantuvo la intención de juego, los pases extra y la búsqueda de tiros abiertos. El cuarto cerró 68 a 68 con 32 puntos en contra para el equipo Albiceleste, la mayoría desde la pintura, sufriendo varios rebotes ofensivos.

Durante el último parcial no varió la intensidad del partido, con Angola pasando al frente en varios pasajes y haciendo sentir su rigor. Argentina consiguió en los minutos finales romper la defensa a partir de Campazzo, la figura del partido, anotar dos triples (Brussino y Marcos) y forzar algunas pérdidas de Angola. Desde la línea de tiros libres cerró el partido con su siempre presente capitán para el 93 a 87 final.Argentina tendrá ahora dos días libres para regresar a los entrenamientos el próximo lunes 4 de agosto. El martes 5 por la tarde española tendrá su tercer amistoso ante Costa de Marfil, en Pinto.Para esta parte de la preparación están convocados 18 jugadores y Bordón se mantiene en la lista que dio a conocer Prigioni.“La idea de hoy era darle más minutos a algún jugador que no había jugado el primer partido. El caso de Lucas Giovanetti. Por eso lo hicimos jugar bastante, sobre todo en la primera parte. Pero la idea es ir aprovechando todos estos partidos que nos quedan para que todos puedan tener más participación”, comentó el DT del equipo argentino.Costa de Marfil (5 de agosto), Sudán del Sur (7 de agosto) y Portugal (10 de agosto) serán los últimos rivales en tierras españolas. Luego quedarán los partidos en Bologna ante Italia (14 de agosto) y el Cuadrangular por la Copa Latina en Panamá ante los locales, Uruguay y Brasil (17 al 19 de agosto).El debut de Argentina en la AmeriCup 2025 será el 22 de agosto ante Nicaragua. Tras el estreno ante los locales, República Dominicana (24 de agosto) y Colombia (25 de agosto) serán los rivales para cerrar el Grupo C.