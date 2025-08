Importantes triunfos lograron Lipton y Ferroviario en el Oficial

En el adelanto de la quinta fecha, de la segunda fase, del torneo Oficial de Primera División A, Lipton (foto) y Ferroviario consiguieron este viernes tres puntos vitales con diferentes objetivos.

Lipton goleó al descendido Soberanía 5 a 0 y se afirma entre los ocho mejores, el selecto grupo que avanzará a los cuartos de final.

Los goles del encuentro fueron marcados por Alejandro Alcaraz (2), Joaquín Barberán, Diego Caballero y Walter Ramos.

Por su parte, con gol de Gonzalo Galarza, Ferroviario superó a Empedrado 1 a 0 y se mantendrá fuera de la Promoción al concluir la presente fecha.

Mientras que Empedrado deberá aguardar para asegurar un lugar en los cuartos de final.

En este partido se registraron dos expulsados: Leonardo Valenzuela (F) y Víctor Montiel (E).

La fecha concluirá este sábado con interesantes cotejos. El puntero Mandiyú enfrentará a Independiente. En la lucha por clasificar, Sportivo jugará contra Mburucuyá y Sacachispas hará lo propio frente a Talleres que está en zona de Promoción.

En tanto que Libertad jugará con Boca Unidos, Curupay enfrentará Cambá Cuá y Huracán enfrentará al descendido Invico.

Goleo Rivadavia

En el inicio de la última fecha de la etapa Definición en la Primera B, Rivadavia goleó a Robinson 6 a 0 y ahora necesita que Yaguareté no le gane a Villa Raquel para abrochar el ascenso.

En el otro cotejo del viernes, Alvear superó a Barrio Quilmes 7 a 5.

Este sábado concluirá la quinta fecha. Yaguareté necesita ganar para conseguir el segundo ascenso, mientras que Doctor Montaña celebrará el campeonato y la plaza en el círculo superior frente a Peñarol.

Agenda

El programa de partidos para este sábado es el siguiente:

Cancha de Libertad: 14.00 Quilmes vs. Juventud Naciente (1º B) y 16.00 Libertad vs. Boca Unidos (1º A).

Cancha de Sportivo: 14.00 Talleres vs. Sacachispas (1º A) y 16.00 Villa Raquel vs. Yaguareté (1º B).

Cancha de Ferroviario: 14.00 San Jorge vs. San Marcos (1º B) y 16.00 Peñarol vs. Doctor Montaña (1º B).

Cancha de Lipton: 14.00 Invico vs. Huracán (1º A) y 16.00 Mandiyú vs. Independiente (1º A).

Cancha de Boca Unidos: 15.00 Curupay vs. Cambá Cuá (1º A).

Cancha de Mburucuyá: 15.00 Mburucuyá vs. Sportivo (1º A).