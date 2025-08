Colapinto tuvo una positiva clasificación y largará 14° en el GP de Hungría

Luego de la Clasificación del Gran Premio de Hungría, el piloto argentino Franco Colapinto mostró su entusiasmo por su puesto 14 de cara a la carrera principal de este fin de semana, pero expresó una crítica en contra de su monoplaza.

En el arranque de su declaración, Colapinto dijo contento que fue una buena Qualy. “Creo que dimos un paso en algunas cosas que entendimos del auto que también la empezó a usar Pierre Gasly después de ayer que tuve un buen ritmo... hay que seguir laburando, pero obviamente tengo que decir que fue un buen día”, manifestó el competidos de 22 años.

“Bien en la FP3, dimos un pasito. Después en la Q1 hice dos vueltas muy buenas. En la Q2 no tuve grip, no sé bien que pasó, es como que el auto se desconecta un poco y perdemos grip y nos cuesta toda la vuelta”, expresó el corredor de la escudería Alpine.

La expectativa ahora está puesta en su desempeño del domingo, en la carrera principal que se disputará en el Circuito Hungaroring desde las 10.

Charles Leclerc hizo la pole position, algo que no había logrado esta temporada de Fórmula 1, y largará primero. Mientras que Oscar Piastri y Lando Norris completaron el podio de la clasificación sabatina.