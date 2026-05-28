José López al Mundial 2026: los cuatro correntinos en la historia de la elite del fútbol

La confirmación oficial de la lista de convocados para la Copa del Mundo de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026 desató una fuerte celebración en el ámbito deportivo del Litoral. Con la ratificación de que el delantero centro José "Flaco" López, nacido en la localidad de San Lorenzo, integrará la nómina mundialista, la provincia de Corrientes alcanza la marca histórica de cuatro futbolistas surgidos de su tierra que logran disputar el torneo de selecciones más importante del planeta.

El Flaco, de gran presente en el fútbol sudamericano con Palmeiras de Brasil, rubricó su nombre en las páginas doradas del deporte correntino, sumándose a una selecta nómina cronológica que combina participaciones con la camiseta de la Selección Argentina y un recordado caso de nacionalización en el fútbol extranjero.

De la final de Monzón en el 90 a las internas de Meza en Rusia

El camino de los correntinos en los mundiales de fútbol se inició hace 36 años en el Viejo Continente:

Pedro Damián Monzón (Goya): El recio defensor zaguero surgido de las divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda hizo historia al ser convocado por Carlos Salvador Bilardo para el Mundial de Italia 1990 . Monzón no solo formó parte del mítico plantel comandado por Diego Armando Maradona que alcanzó la final del certamen, sino que convirtió un gol clave ante Rumania en la fase de grupos y terminó colgándose la medalla de plata tras la polémica derrota por 1 a 0 ante Alemania Federal en Roma.

Maximiliano Meza (Caá Catí): El volante ofensivo se ganó un lugar en la consideración de Jorge Sampaoli tras sus descollantes actuaciones en el plano local, logrando la citación para el Mundial de Rusia 2018. El futbolista oriundo de Caá Catí sumó valiosos minutos en una campaña sumamente turbulenta para la delegación nacional. La estadía de la Albiceleste en tierras rusas estuvo signada por un clima de extrema debilidad organizativa e indisimulables internas convivenciales entre el cuerpo técnico y los referentes del plantel. El equipo quedó eliminado prematuramente en los octavos de final al caer por 4 a 3 frente a la postrera campeona, Francia.

El antecedente internacional: el "Guille" Franco con la mística mexicana

La estadística grande de los nacidos en la provincia contempla una particularidad reglamentaria. El tercer correntino en disputar una Copa del Mundo no lo hizo vistiendo los colores de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sino representando a un rival directo de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Se trata de Guillermo Franco, potente centrodelantero nacido en la ciudad de Mercedes. Tras consagrarse como una de las máximas figuras del Monterrey en la liga azteca, el atacante mercedeño obtuvo la carta de ciudadanía y se transformó en una pieza inamovible para la Selección de México. Bajo el proceso de naturalización, Franco disputó de forma consecutiva el Mundial de Alemania 2006 —bajo la conducción técnica de Ricardo La Volpe— y el Mundial de Sudáfrica 2010, comandado por Javier Aguirre, enfrentando en ambas citas ecuménicas a la propia Selección Argentina en instancias de eliminación directa.

Con la oficialización de José López para la cita máxima de 2026, el fútbol correntino ratifica la vigencia de su semillero en el mapa de la elite internacional, aportando un nuevo eslabón a una cadena de embajadores deportivos que abarca casi cuatro décadas de vigencia.