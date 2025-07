Camila Homs quedó eliminada de Bake Off Famosos

Fue una de las mejores participantes de "Bake Off Famosos" por su prolijidad y creatividad, pero finalmente Cami Homs quedó fuera del certamen. Esto es porque la ex de Rodrigo De Paul no logró superar una serie de desafíos que complicaron su permanencia y la convirtieron en la séptima eliminada del concurso. Todo comenzó cuando en el episodio anterior, Homs presentó unas donas que fueron criticadas por el jurado, al punto de que Damián Betular destacó que no pudo comerlas.

Esto la llevó a la siguiente prueba técnica: crear una torre de galletas con forma de naipes, aunque no logró remontar. Esto la llevó a la instancia de "recuperatorio" junto a Nacho Elizalde y Cande Molfese. El mismo consistía en crear una torta inspirada en un meme, el cual no le dejó buenos resultados a Camila Homs. La empresaria optó por el meme de la Barbie despeinada que dice "estoy bien".

El objetivo de ella fue crear un bizcochuelo de naranja con almíbar y ganache de la misma fruta. Sin embargo, Christophe Krywonis señaló que su bizcocho era "un poco masacote" y que la estética de la torta no compensaba la falta de sabor. Y, si bien Cami recibió comentarios positivos sobe su meme y su presentación, la ejecución de la misma y sus errores fueron determinantes. Aún así, antes de despedirla, Maru Botana le sugirió una mermelada que podría haberla ayudado, mientras que Betular le pidió que no tuviera miedo al almíbar.

Aún así, pese a los consejos, Camila Homs fue la nueva eliminada del certamen, aunque en el jurado la felicitaron por su compromiso y la alentaron a seguir en la pastelería. En tanto, Homs se despidió entre lágrimas, pero agradecida. "Estas lágrimas son un poco de tristeza, pero también de emoción por todos los que conocí acá", explicó y luego reflexionó sobre la combinación entre ser madre y formar parte de un certamen tan exigente.

FUENTE: minutouno.com