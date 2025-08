La impactante revelación sexual de Tefi Russo que dejó mal parado al Pollo Álvarez

Durante una transmisión de Soñé que volaba, el programa de Miguel Granados en Olga, la mujer del Pollo Álvarez compartió con la audiencia cómo se conocieron: "Yo fui a cocinar a su programa. Yo estaba soltera por primera vez en mi vida, y me empezó a tirotear al aire".

Intrigados por lo que había contado la influencer, Lucas Fridman y el actor Benjamín Amadeo le pidieron algunos ejemplos de su relato.

"Me decía cositas en el cuellito. Tampoco me decía obscenidades. Me decía: '¿Cuál es tu Instagram?'", lanzó la cocinera. "¿Y a vos te gustaba?", le preguntó Granados. "No, cero. Cero. No me gustó hasta un tiempo después de salir con él", detalló, antes de contar que la primera vez que la invitó a salir le dijo que no, pero que luego de volver de un viaje accedió al encuentro.

Migue con la soltura que lo caracteriza, quiso preguntar un poco más e indagó por el primer encuentro sexual entre ellos: "¿Ese día no se besaron?". "Sí, hubo un besito", reveó Russo. "¿Piquito o...?", preguntó Migue haciendo una señal de algo más apasionado. "No, usamos la lengua", lanzó la influencer.

El conductor continuó con las preguntas "¿Y Petito? ¿Jugó Spiderman?", consultó. La primera haciendo referencia al acto de sexo oral y la segunda, con la seña de las manos del superhéroe cuando lanza su telaraña, haciendo alusión a la masturbación femenina por parte del conductor hacia ella.

"Y después lo conocí a él, que es un tipazo. Un amor", describió. "Pero, pará. Contame la primera vez que...", pidió Granados. "¿Que cogimos?", preguntó Tefi sin filtro. "Fue en su departamento", cofesó. "¿Se cuidaron?", le preguntó un Migue otra vez sin pudor. "Sí, obvio", manifeestó ella.

Lo más fuerte de la charla fue una confesión que desconcertó a todos los presentes: "No, igual al principio no cogíamos bien", dijo Russo. "¿Por? Se iba de toque el Pollo, ¿no? Iba al estribo de una", bromeó Migue.

"No, no. Al contrario. De repente en el medio del sexo me decía: 'Yo ya estoy'. Entonces yo lo agarré un día y le dije: 'Mirá, papito. Acá hasta que no salga la leche esto no se termina'", contó Russo y todos se fundieron en risas.

FUENTE: minutouno.com