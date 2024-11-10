Por qué Caro Calvagni ya no vive con Nicolás Tagliafico

Tras varios días sin compartir publicaciones en Instagram, Caro Calvagni reapareció en las redes y reveló el escalofriante motivo por el cual se mudó del hogar que compartía con su pareja, Nicolás Tagliafico.

De un momento al otro, la influencer tuvo que abandonar su departamento en Lyon, Francia, donde vivía con el futbolista desde su traspaso al Olympique, el club que queda en esa misma ciudad.

“Les voy a contar el motivo de nuestra mudanza. El año pasado nos entraron a robar dos veces. La primera se lo encontró Nico y la segunda estaba yo sola. Nico estaba jugando un partido y entraron a la casa dos tipos. Gracias a Dios y a Pepu -la perra- no pasó nada”, relato Caro en TikTok.

“Lo explico porque muchos no entendían por qué vivía separada de Nico en Ámsterdam y era justamente por eso, ahora lo saben. Y ahora me mudé a un departamento, mucho más seguro y tranquilo. Yo paso mucho tiempo sola cuando Nico viaja, así que es una tranquilidad para mí y para Nico también”, aclaró.

CARO CALVAGNI QUEDÓ TRAUMATIZADA POR EL ROBO QUE SUFRIÓ

Carolina Calvagni decidió mudarse a Holanda porque quedó traumatizada tras el robo que sufrió en Francia.

“La segunda vez estaba yo sola, estaba por empezar el partido y la perra empezó a ladrar y olfatear la puerta muy fuerte, así que eso me hizo sospechar y fui a ver las cámaras. Básicamente, vi a dos hombres caminando por mi parque y saltando la pared...”.

“Esa fue una de las cosas traumáticas que viví en mi vida porque yo estoy sola en Francia y obviamente no tenía a quien llamar, a quien recurrir, y Nico estaba jugando. Así que, desde ese momento, Francia se volvió una tortura para mí. Por eso me veían tanto en Holanda, nosotros todavía tenemos nuestra casa allá”, sentenció, aclarando que con Nico están bien.

Ciudad Magazine