Gran Hermano 2024: quiénes se suman y quiénes se bajan de "La Noche de los Ex"

Una nueva edición de Gran Hermano se aproxima y Robertito Funes Ugarte volverá con "La Noche de los Ex", para debatir sobre lo que pasa en la casa más famosa del mundo. En este sentido, la periodista Laura Ubfal reveló que el conductor seguirá al frente de la emisión de los viernes y que los panelistas fijos para esta temporada serán Lucila "La Tora" Villar, Nacho Castañares y Nicolás "Conti" Contigiani.

Otra de las incorporaciones es Julieta Poggio, quien dejó su lugar en el debate diario para unirse al programa especial de los viernes, donde se analizan las diferentes situaciones del ciclo que conduce Santiago del Moro.

Los exhermanitos que no van a formar parte de los viernes son: Cristian U, Alfa, Romina Uhrig, Ariel Ansaldo "Big Ari", Ximena Capristo y Jessica “Osito” Gómez. Todos ellos formaron parte de las discusiones en algún momento de Gran Hermano, pero en esta edición 2025 no tendrán lugar, ni voz, ni voto para opinar.

A su vez, Ubfal reveló que "Robertito también recibirá a los nuevos 22 jugadores de la casa", luego de participar en el casting federal con el Confesionario Móvil, que recorrió Mar del Plata, Córdoba, Tucumán, Corrientes y CABA.

FUENTE: minutouno.com