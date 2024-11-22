Las lágrimas de Wanda Nara tras un tenso episodio con Mauro Icardi

El pasado lunes por la noche, el Malloy’s Costanera fue el escenario de una celebración que reunió a destacadas figuras del espectáculo para conmemorar el aniversario número 32 de la revista Caras. Sin embargo, lo que más dio qué hablar no fue la gala en sí, sino el emotivo momento que protagonizó Wanda Nara, quien terminó quebrándose tras un día complicado marcado por un tenso cruce con su exesposo, Mauro Icardi.

La conductora y empresaria, que recientemente confirmó su separación de Icardi y reveló su relación con L-Gante, asistió al evento sola, lo que despertó rumores sobre el estado actual de su nuevo romance. Durante la velada, Wanda aprovechó para anunciar en sus redes sociales que cancelaba un viaje de trabajo a Tailandia, decisión que preocupó a sus seguidores debido a la falta de explicaciones.

El punto álgido de la noche ocurrió al finalizar la producción de fotos para la portada. Testigos relatan que Wanda, visiblemente conmovida, abandonó la sesión entre lágrimas. Al parecer, su angustia tendría relación con una reunión que mantuvo horas antes en su casa de Santa Bárbara con Mauro Icardi. Desde entonces, ambos han intercambiado mensajes en redes sociales que muchos consideran indirectas y que evidencian la tensión entre ellos.

Pese a la presión mediática, Wanda decidió asistir al evento, enfrentando a los periodistas que esperaban declaraciones sobre su vida personal. Aunque posó impecable ante las cámaras como una profesional, el impacto emocional terminó por desbordarla. Según allegados, su mayor preocupación en este momento son sus hijos y, aunque está acostumbrada al constante escrutinio, siente que “todos opinan sin conocer la verdad”.

Arropada por su círculo íntimo, entre ellos su maquillador y amigo Kennys Palacios, y los diseñadores Fabián Paz y Gustavo Pucheta, la mediática logró recomponerse tras el episodio. Sin embargo, su crisis de llanto dejó en evidencia la complejidad del momento que atraviesa.

