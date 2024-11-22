Bomba: aseguran que Enzo Fernández y Nicki Nicole están saliendo

Este jueves en LAM, Yanina Latorre lanzó un enigmático al anunciar un romance internacional entre dos famosos que iba a ser tapa de las revistas. En cuestión de minutos, la intriga quedó resuelta: Enzo Fernández, futbolista de la Selección Argentina, y la cantante Nicki Nicole conforman la nueva pareja del momento.

Una de las panelistas invitadas al programa fue la encargada de confirmar la noticia. Según su relato, se comunicó directamente con los protagonistas de la historia, quienes confirmaron que la información sobre su relación es totalmente cierta.

La periodista Juli Argenta compartió nuevos detalles sobre la relación entre Enzo Fernández y Nicki Nicole: “Ella estuvo en el último partido de la selección. Valentina, la ex de Enzo, lo llamó y él le confirmó que estaba con esta persona. Están comenzando un romance, Enzo Fernández está con Nicki Nicole”.

Argenta explicó que la pareja se conoció durante la última fecha FIFA, y que fue después de ese encuentro que Enzo le confesó a su ex que necesitaba separarse. “En la fecha FIFA anterior, en octubre, se conocieron, luego él viajó a Londres y dejó a su ex. Ahora, regresó y estuvo junto a Nicki en un boliche”, agregó.

¿Por qué vinculan a Enzo Fernández y Nicki Nicole?

El supuesto romance entre Enzo Fernández y Nicki Nicole habría comenzado en el contexto de la Selección Argentina. Según revelaron en LAM, los rumores comenzaron a circular dentro del círculo de esposas y parejas de los jugadores, lo que llevó a Enzo a confirmar la relación a su ex pareja. Además, se comentó que Nicki Nicole estuvo presente en el partido entre Argentina y Perú, lo que habría sido el punto de partida para que su romance se hiciera público.

Este inesperado vínculo entre una de las estrellas del fútbol argentino y una de las artistas más populares del momento está generando gran revuelo. Las redes sociales han estallado tras las declaraciones en el programa argentino, y todo parece indicar que este nuevo capítulo de sus vidas seguirá siendo tema de conversación en los medios.

FUENTE: minutouno.com