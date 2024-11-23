Jimena Barón, ¿el reemplazo de Wanda Nara en un viaje a Tailandia?

A pocas horas de partir rumbo a Tailandia para un evento de la reconocida marca de joyería Pandora, Wanda Nara canceló su participación, optando por quedarse en Buenos Aires junto a sus hijos, en el contexto de su mediático divorcio con Mauro Icardi. Ante esta decisión de último momento, los organizadores del evento recurrieron a Jimena Barón para ocupar su lugar, una situación que no pasó desapercibida para la actriz y cantante, quien expresó su incomodidad en redes sociales.

En sus stories de Instagram, Jimena compartió detalles sobre cómo recibió esta invitación de emergencia. Con su característico tono directo, explicó: "Me llaman literalmente 24 horas antes del viaje. Yo les digo: ‘Che, soy copada, pero siempre soy el reemplazo, medio orejona del tarro’. Matías (su novio) piensa que Wanda se cayó al piso...". Sus comentarios reflejan no solo el apuro con el que tuvo que aceptar la propuesta, sino también una sensación de ser tratada como "plan B", un sentimiento que no es nuevo para ella.

La artista recordó un episodio anterior que avivó esta molestia:su experiencia con Love is Blind, donde fue convocada para conducir el programa, pero luego reemplazada por Wanda. "Esta es la verdad, los que me conocen sabrán que prefiero ser sincera", comentó Jimena, dejando entrever cómo estas situaciones afectan su percepción profesional.

Más allá del impacto emocional, el desafío logístico fue otro obstáculo a superar. En un día, Barón tuvo que organizar su equipaje cumpliendo con las exigencias de la marca, que incluyeron una extensa lista de cambios de vestuario con detalles específicos. Con humor, relató: "Resolví velozmente con trajecitos de mil colores, pantalones y camisas muy del mundo oversize que siempre te salva, pues no hay que probarse mucho...".

Además, añadió elementos más elegantes como carteras de lujo y tacos para estar a la altura del evento. Cerró sus publicaciones con una mezcla de risas y honestidad: "Ustedes denle like a todo y digan que estoy linda, fina, regia y que soy la mejor. Gracias".

