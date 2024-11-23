El Polaco y un cambio rotundo: "Dejé el alcohol y volví a la iglesia"

Luego de un tiempo alejado de lo mediático, que lo convirtió en una de las figuras más populares del ambiente musical, Ezequiel Cwirkaluk, conocido artísticamente como El Polaco, abrió su corazón y habló sobre su nuevo estilo de vida, alejado de las adicciones y más cercano a la religión. En una reciente entrevista con la revista Pronto, el cantante compartió cómo su fe y su familia lo han ayudado a encontrar la paz y estabilidad que tanto buscaba.

"Si no tenés a Dios cerca de tu corazón, todo es al pedo", fueron las contundentes palabras de El Polaco, quien destacó que la conexión con su fe ha sido fundamental para superar los obstáculos de su vida. En este nuevo capítulo, también se siente afortunado de contar con el apoyo de su pareja, la bailarina Barby Silenzi. "Estoy a pleno, perseverante, feliz, contento y enamorado", confesó con una sonrisa, dejando en claro que su relación con Silenzi y el bienestar familiar son parte esencial de su nuevo rumbo.

El cantante no tuvo una vida fácil. Desde joven, fue testigo de los estragos que las adicciones causaron en su familia, particularmente en su padre, quien perdió todo debido a su lucha con las drogas. "Por el tema de las adicciones, mi papá perdió todo lo que tenía. Lo único que nos quedó fue la casa donde vivíamos", recordó El Polaco, quien decidió alejarse de su hogar para evitar que la situación familiar afectara más a su madre.

El cantante reveló que, aunque su infancia estuvo marcada por la oscuridad de las drogas, decidió cambiar su destino y luchar por una vida mejor. "Salí hecho un hombre, me di cuenta cómo era la vida y que las etapas que había quemado de chico no iban a volver nunca más", afirmó. Tras comenzar su carrera como solista y escribir sus propias canciones, El Polaco encontró un propósito renovado y no ha dejado de avanzar.

"Desde que empecé a escribir mis propias canciones y me lancé como solista, no paré", expresó con orgullo. En el aspecto familiar, el artista subrayó que no quiere que sus hijas vivan lo que él tuvo que pasar: "Tuve una infancia horrible por culpa de las drogas y no quiero que mis hijas vivan lo que yo padecí", aseguró, dejando claro que su cambio de vida no solo fue por él, sino también por su familia.

En cuanto a su relación con Dios, El Polaco detalló cómo la espiritualidad lo ha acompañado a lo largo de su transformación. "Con Dios me comunico todo el tiempo, en todo momento. Rezo mucho y Él es mi compañero, quien me ama de verdad en las buenas y en las malas", concluyó, enfatizando la importancia de su fe en este nuevo camino.

FUENTE: minutouno.com