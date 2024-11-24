Se supo qué movida preparan en el edificio de Wanda Nara ante la presencia de L-Gante

El escándalo que se suscitó entre Wanda Nara y Mauro Icardi en su departamento del exclusivísimo Chateau Libertador, ubicado en barrio porteño de Nuñez, no es lo único que tiene preocupados a los habitantes del mismo, que ahora se cruzan con L-Gante en sus pasillos.

En este sentido, en Entrometidos, Carlos Monti reveló que hay una iniciativa entre los dueños del edificio respecto del cantante, que desde la salida de Mauro Icardi se ha transformado en un habitué del lugar.

“La gente no se acuerda, pero L-Gante está condenado a tres años de prisión en suspenso, pero condenado al fin”, señaló Monti mientras Guillermo Pardini le seguía la línea. “O sea que si le dan un día más va en cana”, afirmó.

QUÉ INICIATIVA PREPARAN LOS HABITANTES DEL EDIFICIO DE WANDA NARA ANTE LA PRESENCIA DE L-GANTE

Tras calificar a Wanda Nara, Mauro Icardi y L-Gante de “indomables” y “pend… caprichosos”, Débora D´Amato calificó esta “novela turca” de “paparruchada y una tomada de pelo para todos”, mientras que Carlos Monti contó que “el juez que lleva la causa ya está cansado”.

“Aparentemente el lunes se va a presentar una testigo, una vecina del Chateau, que te digo, por otra parte, que lo van a dejar la persona no grata a L-Gante para que no vaya más. No lo quieren ver más ni a él ni a todo el séquito que viene con él”, reveló Monti, señalando que la mayoría de los dueños del edificio “son empresarios”.

“Por eso lo quieren declarar ‘persona no grata’ a L-Gante, para que no vaya más”, agregó Monti, mientras D´Amato se preguntaba qué hace Elián Valenzuela para que se analice esa acción. “Y la Mafilia debe ir a hacer ruido, o quizá canta”, dijo Agustín Rey, a lo que Pardini agregó: “Claro, si canta en el baño está jodido”.

