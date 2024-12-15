¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Escuela de Corrientes Comedores universitarios Lluvia en Corrientes
Escuela de Corrientes Comedores universitarios Lluvia en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Espectáculos

Jimena Barón está embarazada de su segundo hijo y mostró fotos de su panza

La cantante y actriz sorprendió a todos sus seguidores al compartir la emocionante noticia en Instagram.

Por El Litoral

Domingo, 15 de diciembre de 2024 a las 14:57

Jimena Barón conmovió a las redes sociales cuando este domingo anunció con un tierno álbum de fotos en familia que está esperando su segundo hijo, el primero con su novio Matías Palleiro.


“Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo”, comienza diciendo el texto que la cantante y actriz publicó en su cuenta de Instagram.

 

“Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos. Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún. Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá”, siguió.

Y terminó: “Te estamos esperando con el corazón desbordado de alegría y emoción. Ahora sí estamos todos. Te amamos. Los amo demasiado a los 3. Estábamos esperando que sea prudente compartirlo con ustedes también. Gracias por el cariño! Estamos en las nubes. Jimena”.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD