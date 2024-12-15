Jimena Barón está embarazada de su segundo hijo y mostró fotos de su panza

Jimena Barón conmovió a las redes sociales cuando este domingo anunció con un tierno álbum de fotos en familia que está esperando su segundo hijo, el primero con su novio Matías Palleiro.
“Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo”, comienza diciendo el texto que la cantante y actriz publicó en su cuenta de Instagram.
“Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos. Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún. Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá”, siguió.
Y terminó: “Te estamos esperando con el corazón desbordado de alegría y emoción. Ahora sí estamos todos. Te amamos. Los amo demasiado a los 3. Estábamos esperando que sea prudente compartirlo con ustedes también. Gracias por el cariño! Estamos en las nubes. Jimena”.