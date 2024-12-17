Nico Vázquez habló de la última señal que tuvo con su hermano Santiago

Si hay un fallecimiento que aún genera cierto grado de tristeza en el espectáculo argentino es la de Santiago Vázquez, el hermano menor de Nico Vázquez. La misma se dio el 16 de diciembre del 2016, en medio de un viaje que el joven actor estaba haciendo con amigos en Punta Cana. Según se supo, Santiago falleció a causa de una muerte súbita con apenas 27 años mientras estaba aún en su habitación de hotel.
Esta noticia fue un impacto emocional para todos, pero en especial para su hermano Nico Vázquez quien estaba totalmente unido a él. Por eso, al momento de cumplirse ocho años de su partida, el actor y productor decidió compartir un emotivo posteo en las redes sociales donde contó la última señal que recibió de Santiago y también hizo referencia a su conexión.
"No hay un solo día que no te recuerde con una sonrisa. Hace unos días te soñé siendo chiquito… Pero, más que un sueño, fue un encuentro", comenzó Nico abriendo su corazón hacia sus fanáticos para hablarle directamente a su hermano en una sentida carta. "Una señal más de tantas, porque siempre me das señales, porque seguimos conectados, juntos. Hablamos, y eso me da felicidad", continuó Vázquez con mucho dolor y recordando como siempre a su hermano.
En ese sentido, el novio de Gimena Accardi finalizó su mensaje junto a un video con distintos momentos que pasó junto a su hermano. Además, cerró su carta con un agradecimiento sentido a su hermano menor: "Gracias por seguir cuidándome, por protegerme y por guiarme desde el otro plano. Espalda con espalda, corazón con corazón. Te amo".
La publicación rápidamente se volvió viral, donde recibió el apoyo de miles de fanáticos e incluso de colegas que le desearon todas sus fuerzas para superar este dolor.
